LEGO Star Wars The Justifier in OFFERTA: pezzo da collezione che non può sfuggirti!

Star Wars è una saga cinematografica leggendaria ideata da George Lucas, che dagli anni ’70 regala sempre nuovi film di successo. Lego ha spesso proposto dei pezzi da collezione ispirati ai film di Star Wars e alcuni più rari o datati valgono davvero una fortuna. E chissà se entrerà nell’olimpo dei mattoncini Lego anche questo modello che presentiamo oggi, ispirato a The Justifier, Astronave da costruire con minifigure Cad Bane e Droide Todo 360. Oggi tuo con uno sconto incredibile del 38%, che abbatte il prezzo a 105,90 euro!

LEGO Star Wars The Justifier: cosa include la collezione

La confezione include un’astronave giocattolo LEGO Star Wars da montare, 4 minifigure LEGO e la figura del Droide LEGO Todo 360. Il tutto per ricreare fedelmente le scene epiche di Star Wars: The Bad Batch Season 2. L’astronave Justifier è realizzata nei minimi dettagli: ha una cabina di pilotaggio ricca di dettagli e di facile accesso, e un motore posteriore che si ripiega in su per la modalità di volo e in giù per abbassare il carrello di atterraggio. E ancora, la cella “laser“, i 2 elementi detonatori termici, gli shooter a molla sulle estremità delle ali e le munizioni di riserva nell’ala.

Ricordiamo che include 4 minifigure LEGO: Cad Bane con 2 pistole giocattolo blaster, Omega con le manette, Fennec Shand con una pistola blaster, e Hunter con un coltello, più una figura del Droide LEGO Todo 360. I più piccoli possono divertirsi cercando di di liberare Omega dalla cella della prigione laser con l’aiuto del Droide Todo 360, facendo squadra con Hunter per la fuga. Quindi è anche un modello Lego giocabile e non solo un pezzo da collezione. L’età raccomandata è però dai 9 anni in su, alla luce dei piccoli componenti che possono essere ingeriti.

Insomma, regala o regalati questo bellissimo pezzo da collezione LEGO Star Wars The Justifier grazie allo sconto del 38% che porta il prezzo a soli 105,90 euro!

