LEGO Statua della Libertà, tutta la libertà di pagarla col 30% di sconto ORA!

La linea LEGO Architecture è dedicata a tutti quelli che amano costruire i monumenti e i luoghi più iconici del pianeta. Ce ne sono davvero tanti, dalle Piramidi al Colosseo, passando per la Torre Eiffel e la Casa Bianca. E sempre rimanendo negli Stati Uniti Amazon propone oggi uno sconto davvero irripetibile, un sontuoso MENO 30% sulla Statua della Libertà di New York. Uno sconto così bello corposo davvero raro per LEGO, meglio approfittarne subito! Risparmio assicurato: 30 euro in meno, 69,99 euro invece che 99,99 euro!

Facile da costruire e bellissimo da guardare!

LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà è un’ottima idea per un regalo diverso dal solito: i collezionisti di LEGO gongoleranno, gli amanti di New York pure. Il set è alto 44 cm, largo 14 cm e profondo 14 cm. Il montaggio non è molto impegnativo, ma decisamente non noioso, stimolante ma senza momenti in cui si guardano le istruzioni senza sapere cosa fare. Perfetto per tutti, sia per i bambini che per gli adulti.

Ma la cosa bella di questo set è che è sì un gioco, ma è anche, una volta montato, un bellissimo oggetto di arredamento che non sfigurerebbe in nessun salotto. Sembra quasi un pezzo di arte contemporanea, viste le sue linee e i suoi colori.

Il set LEGO 21042 Architecture Statua della Libertà è composto da 1685 pezzi, che permettono di costruire il modello della statua in tutti i suoi dettagli, come la toga fluente, le catene spezzate, il libro con la data dell’indipendenza americana, la corona a sette punte e la fiaccola dorata. Il set riproduce anche il basamento della statua, con i suoi scudi, mattoni e balconi colonnati. Non manca davvero nulla!

LEGO 21042 Statua della Libertà è davvero un bel set, uno dei più belli della linea Architecture, che grazie ad Amazon possiamo farlo nostro con uno sconto davvero di dimensioni generose, un meno 30% che rappresenta un taglio di prezzo davvero inusuale per i mattoncini danesi. Di conseguenza il nostro consiglio è solo uno: compratelo ora prima che l’offerta termini!

