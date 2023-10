LEGO Super Mario: TUTTI i set super scontati su Amazon (Starter Pack inclusi)

LEGO – Avventure di Mario porta le avventure di Super Mario nel mondo reale, grazie a un set interattivo da realizzare con le costruzioni per bambini LEGO. Il sistema di gioco è semplicissimo quanto divertente: Super Mario ha un sensore colorato e uno schermo LCD su cui visualizzare le reazioni rispetto agli spostamenti e ai mattoncini LEGO sui quali sarà posizionato lungo il percorso.

Mentre LEGO Mario interagisce con gli altri personaggi, raccoglie monete digitali e salta sulle piattaforme evitando o eliminando trappole e nemici, come nel videogame, attraverso il microfono vengono riprodotti musica ed effetti sonori del videogioco originale.

Mario incontra LEGO: su Amazon i prezzi sono incredibili

Questa innovativa linea di giocattoli interamente ispirata alla mascotte di Nintendo è nata proprio dall’idea geniale di quest’ultima e di LEGO e contiene una serie incredibile di kit e scenari per costruirvi da voi le avventure di Mario e dei suoi amici. Eccovi i migliori set della serie in offerta al momento su Amazon:

LEGO 71360 – Super Mario Avventure di Mario, Starter Pack

Il kit di partenza necessario per dare vita al mondo di LEGO – Avventure di Mario. Il set include i personaggi di Goomba e Bowser Junior, da realizzare con le costruzioni LEGO per dar vita a tanti giochi creativi, dal Tubo di partenza fino all’Asta del traguardo, e ovviamente il mitico eroe Nintendo. Super Mario, come scritto prima, ha un sensore colorato e uno schermo LCD. L’app gratuita LEGO Super Mario permette di costruire e modificare i vari livelli in differenti modi, utilizzando le costruzioni LEGO all’interno del set. Prezzo 42€. Risparmi: 29%.

LEGO 71408 – Super Mario Castello di Peach

Il Pack espansione Castello di Peach include un castello giocattolo ricco di sfide con 5 figure, per ricreare un luogo iconico dal mondo di LEGO Super Mario. Comprende anche un Blocco Tempo, una vetrata con la Principessa Peach, un quadro Bob-omba con un Action tag nascosta, una torta con un Goomba all’interno, un frutto viola e altro ancora. Prezzo 103€. Risparmi: 20%.

LEGO 71403 – Le avventure di Peach Starter Pack

Lo Starter Pack Avventure di Peach LEGO Super Mario, include la figura interattiva della Principessa Peach, di Lemmy, di un Toad Giallo oltre a un percorso costruibile. La figura della Principessa Peach ha un sensore di colore, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento, e un altoparlante che riproduce i classici suoni e le musiche del videogame. Prezzo 52€. Risparmi: 13%.

LEGO 71387 – Super Mario Avventure di Luigi, Starter Pack

Se volete aggiungere altri personaggi iconici della serie, questo pack è l’ideale per iniziare. Con i personaggi di Yoshi e Tantatalpa e i loro divertenti accessori, questo set di espansione aggiunge un livello ricco di divertimento allo Starter Pack LEGO Super Mario. Prezzo 30€. Risparmi: 12%.

LEGO 71387 – Super Mario Avventure di Luigi, Starter Pack

Se invece preferite giocare con Luigi al posto di Mario, oppure possedete già il famoso idraulico e volete ampliare quindi le possibilità di gioco inserendo anche lui, non potete che iniziare anche qui col suo pacchetto iniziale a cui poi col tempo aggiungere le varie espansioni. Prezzo 41€. Risparmi: 31%.

LEGO 71399 – Super Mario Atrio di Luigi’s Mansion

Il gioco si fa più spaventoso con questo set di espansione che contiene un ingresso della villa in mattoncini e un cimitero pieno di sfide per espandere le costruzioni LEGO Mario o Luigi Starter Pack (non inclusi). Questa confezione contiene i seguenti personaggi: Poltercucciolo, Ombretta e un Boo da far interagire con Luigi o Mario (non inclusi) e guadagnare monete. Prezzo 41€. Risparmi: 15%.

Visto quanti splendidi set in offerta? E che offerte. Se siete interessati, sappiate però che non sono gli unici: molti altri potete trovarli a questo indirizzo. Buona spesa.

