LEGO Technic: la SPAZIALE Ferrari Daytona SP3 in sconto di 135€ su Amazon

I più maligni direbbero che è l’unica Ferrari in grado di poter vincere qualcosa quest’anno (e probabilmente anche durante la prossima stagione). Si può essere d’accordo o meno su questa affermazione, ma quello che più conta oggi è che l’offerta di Amazon non appartiene a un universo parallelo ma ti fa risparmiare oltre 100 euro sull’acquisto di un set LEGO Technic iconico come quello della Ferrari Daytona SP3. In queste ore puoi acquistarlo in offerta a soli 314,99 euro anziché 449,99 euro, grazie al maxi sconto del 30%.

LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 in sconto del 30% su Amazon

Tra gli oltre 3.700 pezzi che compongono il set LEGO Technic dell’inimitabile Ferrari Daytona SP3 sono inclusi anche l’apertura delle porte a farfalla, il motore V12, lo sterzo, gli ammortizzatori, il tetto rimovibile e il cambio sequenzale a 8 velocità. Progettata in collaborazione con Ferrari, la fedele replica in scala 1:8 della Daytona SP3 comprende anche un numero di serie unico che ti dà la possibilità di sbloccare premi e contenuti online esclusivi. C’è perfino una targhetta decorata da esporre con fierezza in camera o in qualunque altra stanza della casa tu voglia.

Il modello LEGO Technic che riproduce in scala 1:8 la mitica Ferrari Daytona SP3 è adatto ai ragazzi dai 18 anni in su e conta qualcosa come 3.778 pezzi. Un regalo perfetto per il compleanno o qualunque altra occasione importante.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul modello LEGO Technic con protagonista la Ferrari, in modo da assicurarti uno sconto del valore di 135 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime non paghi nemmeno le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.