L'elegante supporto per auto che spopola su Amazon RADDOPPIA: due a soli 13€

Di supporti auto per smartphone ce ne sono tantissimi, almeno sulla carta, perché parecchi di loro non sempre soddisfano le reali esigenze di chi li compra o rispettano i parametri indicati nell’offerta. Pertanto è necessario stare attenti a quale di scegliere. Prendendone uno di bassa qualità, il rischio è che il device possa cadere e rovinarsi. Ma con questo modello magnetico che abbiamo scovato su Amazon in questa confezione contenente ben DUE prodotti puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, puoi portarli a casa a 13€ circa. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Supporto magnetico per auto, confezione DOPPIA

Questo che ti presentiamo è un prodotto di ottima qualità, pensato per resistere nel tempo. La sua struttura metallica, irrobustita dalla base in magnete che lo terrà ben fermo, ti consente di guidare senza la paura che lo smartphone possa volare via alla prima frenata. Lo sistemi sul cruscotto o in qualsiasi punto tu voglia, e in un attimo grazie all’adesivo 3M è pronto all’uso. A quel punto, devi solo piazzare il tuo smartphone, che verrà trattenuto dal supporto.

Questi supporti magnetici per cellulare sono fatti di lega di alluminio di grado aerospaziale e silicone ad alta densità. La testa a sfera rotante dei porta telefoni fornisce una rotazione di 360 gradi, permettendo di regolare lo smartphone ad un angolo di visione ottimale e applicare la navigazione più facilmente e comodamente. Usali per tenere il tuo telefono o le chiavi o qualsiasi cosa di metallo nella tua auto, cucina, ufficio, camera da letto, studio o qualsiasi area a casa.

Ciascuno di loro ha superato test approfonditi e può tenere saldamente qualsiasi dispositivo da 3,5 a 7 pollici (17,78 cm) di dimensioni, compatibile con iPhone 13, 13 pro, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, 11, 11 Pro, Xs XR X 8 , Huawei, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi Usw. Non perdere l’occasione di accaparrarteli a 13€ circa su Amazon: completa l’ordine al volo e chiudi l’affare, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.