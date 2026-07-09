L'elettricista è stato chiaro, non serve il condizionatore per rinfrescare casa ma questo sistema

Quando la colonnina di mercurio supera abbondantemente i 30 gradi, la reazione più comune è rifugiarsi in casa e accendere ventilatori o condizionatori per non soffrire il caldo. Ma affidarsi solo alla corrente elettrica per rinfrescare gli ambienti ha un costo doppio: pesa sulla bolletta e contribuisce ad aumentare le emissioni di gas serra, peggiorando nel lungo periodo proprio il problema che si cerca di alleviare.

C’è poi un aspetto pratico spesso sottovalutato: tenere il condizionatore acceso per molte ore consecutive richiede anche una manutenzione periodica, dal controllo del gas refrigerante alla pulizia dei filtri, con ulteriori costi che si sommano nel tempo. In alcuni casi, per chi soffre di problemi respiratori o asma, l’uso prolungato del climatizzatore può risultare addirittura controproducente.

L’elettricista è stato chiaro: come rinfrescare casa

L’alternativa suggerita da diversi elettricisti e installatori riguarda l’intervento diretto sulle finestre, attraverso l’installazione di vetri a bassa emissività. Questo tipo di vetro limita la dispersione dei raggi a onda lunga, riducendo la diffusione del calore verso l’interno dell’abitazione. Accanto a questa soluzione esistono anche i vetri selettivi, pensati per proteggere in particolare dai raggi infrarossi corti, quelli che arrivano direttamente dal sole nelle ore più calde della giornata.

Va detto che l’installazione di questi vetri comporta un costo iniziale non indifferente, e per questo motivo resta una soluzione poco conosciuta rispetto al più immediato acquisto di un condizionatore. Chi però ha già effettuato questo intervento riporta un risparmio concreto sulla bolletta elettrica nel corso della stagione estiva, oltre a un miglioramento percepibile del comfort abitativo anche senza tenere acceso alcun elettrodomestico.

Il consiglio pratico è quello di informarsi presso un tecnico di fiducia per valutare se la propria abitazione, che si tratti di un condominio o di una villetta indipendente, sia adatta a questo tipo di intervento. Il costo iniziale va confrontato con i risparmi attesi nel tempo, ma per chi non ha mai amato l’estate a causa del caldo in casa potrebbe rappresentare la soluzione che stava cercando.