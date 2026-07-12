L'elettrodomestico che tutti abbiamo sempre desiderato è in super sconto da LIDL: non me lo sono fatto scappare

Lidl torna a puntare sui piccoli elettrodomestici da cucina e nel volantino spunta una di quelle offerte che fanno fermare davanti allo scaffale: la friggitrice ad aria a doppio cestello SilverCrest a 59 euro.

È il pezzo forte, quello che molti aspettavano a prezzo più basso. Ma non è l’unico: ci sono anche una grattugia elettrica multifunzione, un tritatutto elettrico e una mini macchina sigillasacchetti. Prodotti semplici, pratici, pensati per l’uso di tutti i giorni. E, come sempre in questi casi, disponibili nei punti vendita fino a esaurimento scorte.

Friggitrice ad aria doppio cestello a 59 euro: due cotture insieme, senza perdere tempo

La proposta che attira di più nel volantino Lidl è la friggitrice ad aria calda SilverCrest a doppio cestello, in vendita a 59 euro. Il prezzo pesa, certo. Ma il vero punto è un altro: i due cestelli indipendenti, ognuno con le proprie impostazioni. In cucina significa poter preparare due cose diverse nello stesso momento. Patate da una parte, verdure o bocconcini di pollo dall’altra. Senza aspettare, senza fare un secondo giro.

Il modello segnalato da Lidl ha sette programmi preimpostati e una temperatura regolabile da 40 a 240 gradi Celsius. Una fascia ampia, utile non solo per friggere con poco olio, ma anche per scaldare, dorare o cuocere piatti più delicati. «Con due cestelli si evita di mischiare sapori e tempi», ha spiegato un addetto di un punto vendita Lidl a un cliente interessato, davanti allo scaffale dei piccoli elettrodomestici. Detta così, in poche parole, si capisce subito perché può fare comodo.

Grattugia multifunzione e tritatutto SilverCrest: due alleati low cost per la cucina

Accanto alla friggitrice, Lidl propone anche la grattugia elettrica multifunzione SilverCrest a 19,99 euro. Serve per grattugiare, tagliare e tritare formaggio e altri alimenti. Le lame sono in acciaio, dettaglio utile per chi pensa di usarla spesso. Non è un prodotto professionale, e non viene presentato come tale. È però uno di quegli apparecchi domestici che possono togliere di mezzo parecchi passaggi ripetitivi: formaggio per la pasta, verdure da affettare, ingredienti da sminuzzare in fretta.

Più semplice, ma anche più economico, il tritatutto elettrico SilverCrest a 9,99 euro. Ha due livelli di velocità e, secondo quanto indicato nel volantino, può tritare anche il ghiaccio. C’è inoltre un disco emulsionante, utile per montare la panna o preparare emulsioni semplici. A questo prezzo diventa il classico acquisto da valutare al volo, soprattutto se in casa manca un piccolo tritatutto da tenere sempre pronto.

Mini sigillasacchetti a 4,99 euro tra le offerte Lidl

Nel volantino c’è spazio anche per la mini macchina sigillasacchetti, proposta da Lidl a 4,99 euro. È pensata per richiudere buste di plastica con spessore compreso tra 0,05 e 0,2 millimetri. Una soluzione piccola e senza pretese, ma utile per conservare meglio snack, alimenti secchi o confezioni già aperte. In cucina, in dispensa o anche da portare in viaggio, può tornare più comoda di quanto sembri.

Le offerte sono indicate nel volantino Lidl con partenza da lunedì 29 giugno 2026. Come spesso accade con questo tipo di promozioni, però, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. Meglio quindi controllare il volantino aggiornato e verificare la presenza dei prodotti nel punto vendita più vicino. Per chi cercava una friggitrice ad aria economica o piccoli accessori SilverCrest sotto i 20 euro, questa tornata di sconti è una delle più interessanti del periodo.