Lenovo Desktop ricondizionato PRONTO all'uso: prestazioni POTENTI, prezzo STRACCIATO

Lenovo presenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un desktop potente e pronto all’uso. Questo PC fisso, alimentato da un processore Intel i5 e dotato di 8GB di RAM e un SSD da 256GB, offre prestazioni affidabili per soddisfare le esigenze quotidiane e professionali.

Con il pacchetto Office 2021 preinstallato, Windows 11 Pro e una chiavetta Wi-Fi inclusa, questo sistema ricondizionato offre una soluzione completa per le tue esigenze informatiche. Approfitta allora di questo incredibile prezzo e fai tuo questo gioiello ricondizionato ma pari a nuovo e con tutte le garanzie del caso fornite da Amazon a soli 110€. Le spedizioni son gratuite con Prime.

PC desktop Lenovo: prestazioni potenti a un prezzo sottocosto

Come accennato, il cuore di questo desktop Lenovo è il processore Intel i5, che garantisce prestazioni potenti e veloci. Che tu stia lavorando su progetti complessi, navigando su Internet o gestendo le tue attività quotidiane, questo PC è progettato per offrire una risposta pronta. Con 8 GB di RAM, il desktop Lenovo gestisce senza sforzo multitasking e applicazioni impegnative. L’SSD da 256 GB assicura tempi di avvio rapidi, trasferimenti di dati veloci e un’esperienza informatica complessivamente reattiva.

Il pacchetto Office 2021 preinstallato fornisce strumenti essenziali come Word, Excel e PowerPoint per svolgere facilmente le tue attività lavorative o accademiche. Con Windows 11 Pro, hai accesso a funzionalità avanzate di sicurezza e personalizzazione. Questo desktop Lenovo ricondizionato è pronto all’uso appena estratto dalla confezione. Inoltre, la chiavetta Wi-Fi inclusa assicura una connessione senza fili stabile e veloce, eliminando la necessità di cavi ingombranti.

Optare per un prodotto ricondizionato non solo ti offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. I prodotti ricondizionati Lenovo sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire prestazioni affidabili.

Il PC desktop Lenovo ricondizionato è una soluzione completa per coloro che cercano prestazioni affidabili, software essenziale e connettività senza fili. Con un design compatto e prestazioni potenti, questo PC è pronto a soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane. Acquista ora e scopri il comfort di un sistema desktop pronto all’uso su Amazon a soli 110€. Le spedizioni son gatuite con Prime.

