Lenovo FLASH SALE: Tab M9 a soli 119€ con questo codice sconto

Tra le offerte Flash Sale disponibili sullo store ufficiale Lenovo, segnaliamo quella che ha per protagonista il tablet Tab M9, acquistabile a 119 euro anziché 169 euro grazie al 29% di sconto. Su Amazon, lo stesso modello costa 126 euro.

Per ottenere il prezzo finale di vendita, occorre usare il coupon omaggio JANUARY10: è importante scriverlo tutto in maiuscolo e dopo essersi collegati alla pagina dedicata all’offerta da qui, altrimenti non funziona. La promo scade alla mezzanotte di oggi.

Design elegante, potenza del processore e autonomia prolungata: sono questi i tre elementi chiave che hanno decretato il successo del Tab M9 di Lenovo in Italia e all’estero.

Lenovo Tab M9: 50 euro di sconto immediato con le offerte Flash Sale

Tab M9 vanta un display da 9 pollici con tecnologia IPS in alta risoluzione e 400 nits di luminosità di picco. Le immagini e i contenuti trasmessi sullo schermo sono brillanti, per una visione piacevole durante tutto il giorno.

Questo anche grazie a una batteria di lunga durata, che consente di usare il tablet del marchio Lenovo per tutta la giornata. L’ideale, quindi, per godersi più film durante lo stesso giorno o un’intera stagione della propria serie TV preferita.

Esperienza di visione di qualità che va a braccetto con performance di tutto rispetto, garantite dal potente processore MediaTek Helio G80 octa-core. Lato connettività troviamo il Wi-Fi 5 e il Bluetooth.

Approfitta ora delle offerte Flash Sale dello store ufficiale di Lenovo per risparmiare 50 euro sull’acquisto del tablet Tab M9. Il prezzo di 119 euro sarà valido fino alle 23:59 della giornata odierna.

