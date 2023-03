Lenovo IdeaPad 3: Amazon taglia il prezzo fino a 110€

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook ideale per studiare, guardare un film o una serie TV, navigare online e stare sui social. A questo prezzo, poi, è imbattibile. L’ultima offerta di Amazon ha fatto crollare il prezzo a 239 euro anziché 349 euro, con la spedizione gratuita offerta a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio Prime.

Lenovo IdeaPad 3 in sconto del 32% su Amazon

L’ottimo rapporto qualità-prezzo del Lenovo IdeaPad 3 è alla base del clamoroso successo del portatile costruito dal colosso asiatico. Sa fare tutto e bene, senza pretendere per questo di avvicinare la potenza di calcolo di computer appartenenti a fasce di prezzo ben più costose della sua. La scelta del display Full HD da 15,6″ con 220 nits di luminosità è rivolta a chi è solito guardare Netflix, RaiPlay, Prime Video o Sky dal computer, con immagini nitide e dettagliate da qualsiasi angolazione. Un altro dato da sottolineare è l’esperienza d’uso, al top con il processore Intel Celeron N4020, che consente di mantenere le prestazioni su un ottimo livello con un occhio ai consumi. Bene anche il disco SSD da 128GB, che offre tutto lo spazio necessario per archiviare i documenti in sicurezza.

Il modello in offerta a 239 euro su Amazon è il Lenovo IdeaPad 3 in colorazione Abyss Blue con display FullHD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron N4020, 4GB di RAM e un’unità SSD da 128GB.

Devi cambiare il tuo vecchio PC con uno senza troppe pretese e hai un budget tra i 250 e 300 euro? Allora non puoi scegliere di meglio all’infuori del Lenovo IdeaPad 3, a maggior ragione oggi che è in sconto di 110 euro su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.