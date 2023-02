Lenovo IdeaPad 5: Chromebook con SSD da 128GB in offerta a 349€

Il Lenovo IdeaPad 5 è un Chromebook diverso dagli altri. Non tanto nell’esperienza d’uso, quanto nell’utilizzo di un display generoso in alta definizione e un disco SSD, quando nella quasi totalità dei casi troviamo una semplice eMMC. In queste ore il modello 14ITL6 è in offerta su Amazon a un prezzo clamoroso: soli 349 euro anziché 499 euro, grazie al 30% di sconto. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se hai l’abbonamento a Prime puoi anche beneficiare della spedizione gratuita.

Lenovo IdeaPad 5 in sconto del 30% su Amazon

In più di un’occasione ti abbiamo suggerito di non dare troppa importanza alla scheda tecnica mentre valuti l’acquisto di un Chromebook, ma per il modello IdeaPad 5 di Lenovo faremo un’eccezione. A partire dal disco SSD da 128GB, un’autentica rarità su queste macchine, a maggior ragione se la fascia di prezzo è tra i 300 e 400 euro (come da sconto Amazon). Avere un SSD al posto dell’eMMC significa poter contare su una velocità delle operazioni ancora maggiore e, soprattutto, su una longevità del computer nettamente superiore. Da sottolineare anche la capacità di 128GB, il doppio rispetto all’eMMC da 64GB che spesso e volentieri fa capolino tra i Chromebook a questa fascia di prezzo.

L’altro punto di forza a cui accennavamo anche nell’introduzione è lo schermo. Il Chromebook di Lenovo monta un ottimo display Full HD da 14″ con pannello IPS e luminosità pari a 300 nits, per immagini nitide e dettagliate qualunque sia l’angolo di visione che tu scelga.

Se vuoi un Chromebook dalle grandi prestazioni e durevole, il Lenovo IdeaPad 5 è la scelta migliore che puoi fare: approfitta dell’ottima offerta di Amazon per acquistarlo a 349 euro e risparmiare così 150 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

