Lenovo IdeaPad Duet, Chromebook 2-in-1 a prezzo RIDICOLO (-37% Amazon)

Inutile girarci attorno: questa offerta di Amazon sul validissimo Chromebook 2-in-1 Lenovo IdeaPad Duet ti dà modo di mettere le mani sun computer che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità. Con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo di acquisto ad appena 219€, solo oggi il 2-in-1 è a tua disposizione a un prezzo davvero accattivante.

Realizzato con materiali di alto livello che gli conferiscono un design bello e giovanile, Lenovo IdeaPad Duet si trasforma facilmente in un tablet o un notebook a seconda delle tue necessità.

Super offerta su Amazon per l’ottimo Chromebook 2-in-1 Lenovo IdeaPad Duet

Infatti, basta agganciarlo alla tastiera esterna per avere a portata di mano un computer vero e proprio con cui lavorare e non solo; oppure basta separarlo per avere a disposizione un vero e proprio tablet di alto livello da portare sempre con te in ogni momento della giornata.

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello da 10.1 pollici ad altissima risoluzione, mentere sotto il cofano trova posto un processore octa core sempre pronto ad avviare rapidamente tutte le app di cui hai bisogno. A tutto ciò si affianca una buona batteria e il sistema operativo Chrome OS.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo Chromebook 2-in-1 fintanto che è ancora disponibile su Amazon con il 37% di sconto. A questo prezzo rappresenta una vera e propria occasione che non puoi farti scappare, a maggior ragione considerando che ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.