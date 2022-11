Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: tablet ECCELLENTE a prezzo REGALO

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, il tablet convertibile con Chrome OS, è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, ad appena 219€ con uno sconto del 37%, solo quest’oggi hai la possibilità di mettere le mani sul device risparmiando ben 130€.

Per molti il tablet di Lenovo è un ottimo sostituto dei notebook, merito evidentemente della validissima tastiera Bluetooth inclusa e del sistema operativo di Google ricco di funzionalità avanzate che non ti fanno sentire la mancanza di Windows.

Sconto di 130€ su Amazon per l’ottimo tablet Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono leggerezza e robustezza, il tablet del colosso cinese monta un bel pannello touch da 10.1 pollici ad altissima risoluzione e un processore MediaTek octa core ottimizzato per assicurarti alte prestazioni e una buona gestione dei consumi.

L’aspetto più interessante del device, oltre lo sconto del 37%, è senza ombra di dubbio la presenza di Chrome OS: il sistema operativo di Google è costantemente aggiornato, è protetto contro virus/malware e ti mette a disposizione l’intera suite di applicazioni Google a cui puoi accedere anche da offline.

In sostanza è un device perfetto per studiare, lavorare ma anche per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo ma prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon per acquistare il validissimo tablet di Lenovo fintanto che è in sconto del 37%. Se lo metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna rapida e gratuita grazie ai servizi Prime.

