Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook in ESCLUSIVA AMAZON a 499€

Oggi il Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook è protagonista di un’offerta esclusiva Amazon. Gli utenti interessati all’acquisto del modello in questione possono comprarlo in promo a 449€ invece di 499€. Chi non può o non vuole pagarlo in una soluzione unica può anche usufruire del pagamento rateale proposto da Amazon, che permette di acquistarlo in 5 rate senza interessi da 89,90€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Lenovo IdeaPad Flex 3 è tra i migliori Chromebook disponibili sul mercato in questo momento. Tra le caratteristiche più importanti si annoverano lo schermo touch Full HD da 15.6 pollici.

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook in offerta a tempo su Amazon

Il nome del modello in offerta è IP Flex 3 Chrome 15IJL7 e presenta un display touch da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080, tecnologia IPS e picco di luminosità fino a 300 nits. Uno schermo da primo della classe, se si rimane all’interno dell’universo Chromebook e in una fascia di prezzo compresa tra 400 e 500 euro.

Completano la scheda tecnica il processore Intel Celeron N4500, che si distingue per grandi prestazioni a fronte di consumi ridotti, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Il tutto mosso dal rivoluzionario Chrome OS, che rende l’esperienza d’uso del PC semplicemente goduriosa.

Incluso nel prezzo anche un anno di Google One gratis, con la possibilità di ottenere fino a 100 GB di spazio di archiviazione su cloud.

Il Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3 è in offerta a soli 449€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli abbonati a Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

