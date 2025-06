Lenovo IdeaPad Flex 5: il convertibile perfetto per lo studio, oggi ad un prezzo shock

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 si presenta come una scelta interessante per chi cerca un notebook convertibile versatile e potente, con un prezzo competitivo di 599€ rispetto ai 749€ iniziali. Un’opportunità da considerare per chi desidera un dispositivo completo e performante senza rinunciare alla convenienza.

Compra adesso il tablet computer più versatile che ci sia: è di Lenovo

Questo modello si distingue per il design 2-in-1 che consente un utilizzo in modalità tradizionale, in configurazione stand o tenda per contenuti multimediali, oppure come tablet grazie alla rotazione completa del display. Lo schermo touch da 14 pollici, con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel), garantisce una resa visiva nitida e dettagliata, ideale per chi lavora con immagini o video.

All’interno, il Lenovo IdeaPad Flex 5 integra un processore AMD Ryzen 5 7430U della serie 7000, affiancato da 16GB di RAM LPDDR4 e un SSD da 512GB. Questa configurazione assicura prestazioni fluide anche in multitasking, mentre la grafica è affidata alla scheda integrata AMD Radeon Vega 7, che supporta attività creative e gaming leggero. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto all’uso e ottimizzato per il lavoro e l’intrattenimento.

Tra le caratteristiche che aggiungono valore al dispositivo troviamo la Lenovo Digital Pen, inclusa nella confezione, che rappresenta un ottimo strumento per prendere appunti o disegnare con precisione. La connettività è garantita da porte USB-C, Wi-Fi 802.11ax e Bluetooth, mentre il lettore di impronte digitali assicura un accesso rapido e sicuro. La funzione di ricarica rapida è un ulteriore vantaggio per chi ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all’uso.

Nonostante le sue funzionalità avanzate, il Lenovo IdeaPad Flex 5 mantiene un design compatto e leggero, con un peso di soli 1,55 kg. Questo lo rende particolarmente adatto a studenti, professionisti in movimento e creativi che necessitano di un notebook versatile e facile da trasportare.

Con un mix equilibrato di prestazioni, funzionalità e un prezzo competitivo di soli 599 euro, il Lenovo IdeaPad Flex 5 rappresenta una delle proposte più interessanti nel segmento dei notebook convertibili per il 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.