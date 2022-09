Lenovo IdeaPad Flex 5 il notebook convertibile non è mai stato a un prezzo così basso

Progettato per piegarsi a 360° trasformandosi da notebook a tablet, IdeaPad Flex 5 (14″, Intel) ti offre la flessibilità necessaria per usarlo in diverse modalità, in base alle tue esigenze. Il supporto opzionale per la penna digitale ti aiuta a catturare in modo nuovo ogni spunto di ispirazione quando sei in viaggio. I bordi sottili su quattro lati conferiscono a IdeaPad Flex 5 (14″, Intel) un aspetto elegante e contemporaneo. La superficie di visualizzazione risulta inoltre più ampia, così da permette una maggiore concentrazione e un utilizzo ottimale dello schermo Full HD.