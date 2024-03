Lenovo IdeaPad Flex 5, il prezzo è appena CROLLATO su Amazon

Anche tu stavi cercando da davvero tantissimo tempo di avere un notebook super nuovo e top di gamma ad una miseria? Pensa che oggi puoi portarti a casa questo tablet di Lenovo a soli 539€, invece di 649€. Corri adesso su Amazon, perché potrebbe davvero terminare oggi.

Non dovresti farti scappare questa offerta shock per un tablet che sta mandando in tilt tutti gli utenti di Amazon. Lo potrai avere a veramente una miseria, sconto pazzo del 17%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Lenovo IdeaPad Flex 5, da 14″

Non aspettare più altro tempo, perché solo oggi puoi trovare questo notebook che costa davvero una miseria. Dal design minimal e dal colore semplice ed essenziale. Corri subito su Amazon!

Il Display 14″ WUXGA, dotato di un pannello IPS e di una risoluzione di 1920×1200, offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua luminosità di 300nits. Con questo magnifico schermo, potrai godere di immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo la tua esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Grazie al potente processore AMD Ryzen 3 7330U (4C / 8T, 2.3 / 4.3GHz, 2MB L2 / 8MB L3), dotato di un’architettura innovativa, puoi ottenere prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero. Con una frequenza di base per i core fisici di 2.3GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, questo processore può gestire agevolmente qualsiasi applicazione.

Che aspetti ancora oggi? L’occasione sta per terminare, corri ora su Amazon per portarti a casa questo notebook ad una miseria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.