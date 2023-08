Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 in SUPER OFFERTA

Hai sempre sognato di possedere un potente portatile da gaming senza dover svuotare il tuo portafoglio? Ecco l’opportunità che stavi aspettando! L’incredibile Lenovo IdeaPad Gaming 3 è ora disponibile ad un prezzo AFFARE di 629,00€. Questa è una offerta da non perdere, è una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire.

Che tu sia un appassionato di gaming o un creativo alla ricerca di un PC portatile con delle prestazioni elevate, questa macchina è perfetta per te.

-10% sul Lenovo IdeaPad Gaming 3

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è alimentato dal processore Intel Core i5-12450H, che può raggiungere una frequenza di clock fino a 4.4GHz. Ciò si traduce in prestazioni fluide e reattive per qualsiasi tipo di attività, che si tratti di gaming o di applicazioni creative. La RAM da 8GB DDR4-3200 garantisce una ottima gestione multitasking, con la possibilità di espanderla fino a 16GB per soddisfare tutte le tue esigenze.

Grazie al suo incredibile SSD da ben 512GB, non dovrai preoccuparti di dover scegliere quali giochi o software installare sulla macchina. Anzi, avrai spazio sufficiente per installare tutte le tue applicazioni preferite e salvare nella macchina i tuoi file importanti, e grazie alla sua incredibile velocità, avrai accesso istantaneo a tutti i tuoi file in un batter d’occhio.

Adesso parliamo del punto forte del Lenovo IdeaPad Gaming 3, ovvero la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6. Le schede grafiche della serie RTX 30 di NVIDIA sono sinonimo di garanzia. Grazie alla loro architettura Ampere e le funzionalità avanzate di ray tracing e intelligenza artificiale, godrai di un’esperienza visiva straordinaria sia lato gaming che lato contenuti multimediali.

Infine, la macchina vanta un display da 16 pollici WUXGA IPS con frequenza di aggiornamento di 165Hz, per un’esperienza di gioco immersiva. E con la tastiera retroilluminata bianca, non avrai alcun tipo di problema la notte.

Non lasciarti scappare questa splendida occasione, acquista subito il fantastico Lenovo IdeaPad Gaming 3 a soli 629€.

