Lenovo IdeaPad Slim 3, anche il prezzo è super slim grazie allo sconto Amazon!

Lenovo IdeaPad Slim 3 è un laptop che combina prestazioni di tutto rispetto e un design esplicitamente votato alla estrema versatilità e mobilità, perfetto quindi per chi è sempre in movimento e cerca un portatile che non pesi molto e che garantisca prestazioni avanzate. Oggi Amazon ha deciso di fare una offerta decisamente allettante, dando una bella sforbiciata al prezzo di listino. Stiamo parlando di un bel MENO 23%, per un risparmio totale di 150 euro che ci rimangono nel conto corrente! Da 649 euro il costo di Lenovo IdeaPad Slim 3 passa a 499 euro! Non male, vero?

Slim ma potente

Lenovo IdeaPad Slim 3 presenta un corpo sottile ed elegante: la finitura opaca conferisce al laptop un aspetto moderno e minimalista, mentre il peso leggero (1,6 kg) lo rende, come scritto in apertura, ideale per chi ha bisogno di portare il proprio computer con sé durante viaggi di lavoro o di piacere.

Lo schermo di Lenovo IdeaPad Slim 3 è un 15.6″ Full HD, dotato di un pannello IPS e di una risoluzione di 1920x1080P, ed è anche molto luminoso, ben 300nits. Sotto il cofano batte un cuore dotato di processore AMD Ryzen 5 7520U , con 4 core e 8 thread decisamente performante: con una frequenza di base di 2.8GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, questo processore può gestire agevolmente qualsiasi applicazione, dal gaming alle applicazioni video. E sempre per rimanere in ambito gaming troviamo un’ottima scheda video AMD Radeon integrata.

A completare la dotazione hardware troviamo 8GB di ram di tipologia Soldered DDR5-3200 e un velocissimo hard disk da 512GB, ovviamente SSD. Anche sul versante audio Lenovo IdeaPad Slim 3 è messo decisamente bene vista la presenza di due altoparlanti stereo frontali da 1,5W x2, ottimizzati con la potenza del Dolby Audio.

Lenovo IdeaPad Slim 3 ha anche una batteria di lunga durata da 4,2 Wattora, ma soprattutto supporta la funzione Rapid Charge Boost che offre due ore di utilizzo con una carica di soli 15 minuti!

Lenovo IdeaPad Slim 3 è leggero (1,6 kg), potente e slim, ma soprattutto super scontato Amazon MENO 23%, per un risparmio totale di 150 euro! Subito nel carrello Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.