Chromebook in sconto da NON PERDERE: ecco Lenovo IP Slim

La ricerca di un computer portatile, per molti, è uno stress. Sul mercato ci sono un sacco di alternative, più o meno valide, in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti. Chi cerca un device per navigare, guardare serie TV e, perchè no, prendere appunti o studiare, deve assolutamente considerare l’acquisto di un Chromebook. Ecco quindi il Lenovo IP Slim: un Chromebook in offerta su Amazon che oggi costa solo 279€ grazie al ribasso del 7%. Un ottimo prezzo visto il valore del device.

Chromebook: Lenovo propone la sua alternativa economica

Quando si parla di notebook con sistema operativo di casa Google, le specifiche non sono così importanti. Si tratta di macchine perfette per la navigazione online, lo svolgimento di lavoro d’ufficio senza l’utilizzo di software grafici troppo pesanti e la multimedialità.

Questa tipologia di device si contraddistingue per la leggerezza, la praticità e l’ottimo rapporto qualità prezzo. Questo è il caso del Lenovo IP Slim: un Chromebook dalle specifiche entry level, ma dal prezzo davvero concorrenziale.

Il suo ampio display da 14 pollici è senza dubbio il punto forte del dispositivo. Parliamo di un’unità FullHD con una buona luminosità coadiuvata da un ottimo sistema audio integrato nella scocca del dispositivo.

La batteria garantisce una durata titanica: parliamo di ben 13,5 ore di utilizzo continuativo senza la necessità di ricaricare il device. Ovviamente si tratta di dati che possono variare in base all’utilizzo personale. Il chip cuore del device è il MediaTek Kompanio 520: specificatamente progettato per questo tipo di notebook. A bordo troviamo inoltre 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

ChromeOS permette di utilizzare tutta la suite Google in cloud, accedere ai servizi dell’azienda e scaricare le proprie app preferite attraverso il PlayStore. Sicuramente, è un sistema operativo molto diverso da Windows, ma viste le necessità di molti utenti, è senza dubbio uno di quei sistemi da tenere in considerazione se le proprie esigenze non richiedono l’acquisto di computer più costosi.

Al prezzo promozionale Amazon di 279€, grazie allo sconto del 7%, il Lenovo IP Slim è un notebook da considerare per l’acquisto e da consigliare anche a chi non ha mai utilizzato un PC. Se si conosce bene Android, con ChromeOS ci si sentirà a casa. Non aspettare: compra subito questo device!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.