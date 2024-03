LENOVO LEGION 5 PRO: il notebook al MINIMO STORICO su Amazon

Sei alla ricerca di un potente notebook da gaming che ti permetta, anche quando sei in mobilità e non disponi del tuo PC desktop, di giocare ai videogiochi del momento senza scendere a compromessi? Tranquillo, in questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’eccellente Legion 5 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 1199 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Lenovo.

Lenovo Legion 5 Pro: la potenza al tuo servizio

Partiamo innanzitutto dal fiore all’occhiello di questo notebook da gaming, rappresentato ovviamente dal processore AMD Ryzen 7 6800H che assicura delle prestazioni davvero formidabili e sbalorditive: avrai la possibilità di avviare qualsiasi videogioco, anche quelli che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta. Tutto viene ulteriormente potenziato dalla scheda NVIDIA RTX 3060 con ben 6 GB di memoria dedicata, che ti permette di avere diverse funzionalità esclusive come il Ray-tracing, ovvero l’illuminazione in tempo reale all’interno dei videogiochi di nuova generazione.

Tutto viene portato a schermo sul display da ben 16.2 pollici con l’altissima risoluzione a 2.5K, che ti permette di apprezzare anche il più piccolo dei dettagli. Grazie all’elevata definizione avrai inoltre la possibilità di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora.

All’interno del notebook Lenovo trovi il sistema operativo Windows 11 già installato, per cui non dovrai nemmeno perdere tempo a installare ulteriori file di sistema e potrai cominciare a giocare fin da subito. Molto apprezzato l’SSD da ben 1 TB, che ti permette di archiviare tutti i tuoi videogiochi in formato digital delivery che preferisci, in modo tale da averli sempre disponibili in ogni momento che desideri.

Ti bastano poco più di 1100 euro per portarti a casa uno dei migliori notebook da gaming, che non ha di certo nulla da invidiare ai più potenti e blasonati PC desktop: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Lenovo Legion 5 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.