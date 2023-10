Prendi questo potente Lenovo Legion 5 Pro a molto meno con Festa offerte Prime!

La festa delle offerte Prime prosegue come se non ci fosse un domani, a mo’ di rave party del Nord Europa! Purtroppo però un limite c’è: l’11 ottobre! E allora meglio sbrigarsi se vuoi portare a casa un portatile ideale per il gaming ma non solo. Parliamo del Lenovo Legion 5 Pro, con un Display da 16″, 2.5K IP5 500nits 165Hz, AMD Ryzen 7 6800H, RAM 2x8GB, 1TB SSD, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, sistema operativo Windows 11, Tastiera Retroilluminata per usarlo comodamente anche di notte. Ora lo fai tuo con il 13% di sconto a soli 1.299 euro!

Lenovo Legion 5 Pro: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche del Lenovo Legion 5 Pro: partiamo proprio dal display da 16″ WQXGA, con una risoluzione mozzafiato di 2560×1600 e un pannello IPS che spara 500nits di luminosità e 165Hz di refresh rate. Otterrai immagini dettagliate e nitide, da qualsiasi angolazione giochi o guardi video! Il processore è il potente l’AMD Ryzen 7 6800H, con 8 core e 16 thread con una velocità turbo di 4.7GHz. Cosa dire poi della memoria SSD da 1 TB!

Il tutto, senza dimenticare la RAM da 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800. Ma non si può non citare la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6! Con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W. Potrai così vivere ogni minima emozione dal tuo gaming ma anche guardare film o serie tv preferite da un portatile non sarà più un peso. Poiché le immagini sono vivide e fluide!

Fai tuo ora il portatile Lenovo Legion 5 Pro con il 13% di sconto a soli 1.299 euro! Grazie alla Festa delle offerte prime!

