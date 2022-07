Lenovo Notebook, MAI a un PREZZO così BASSO sul web

Con il suo processore AMD Ryzen 3 3250U a una frequenza base di 2,6 Ghz che potrai spingere fino a 3,5 Ghz in modalità boost, questo notebook di Lenovo è davvero una potenza. E con lo sconto del 26% diventa ancora più appetibile. Vai su Amazon, in questo momento ci trovi subito pronto alla spedizione a un prezzo mai così basso con una configurazione simile. Con appena 319€ è praticamente tuo, con l’invio del pacco addirittura gratuito. Se non è una grande occasione questa…

Lenovo Notebook, che sconto!

Grazie a soli 362g di peso e uno spessore di pochi mm, lo puoi portare ovunque tu vada senza alcuna fatica. Quando ti serve lo tiri fuori e inizi a farci quello che vuoi per lavoro o divertimento. Controlli il supporto integrato, lo regoli e il monitor è pronto per offrirti un’esperienza senza precedenti. L’ampio display da 15,6″ Full HD ti permette poi di visualizzare i contenuti ad alta definizione al meglio.

Il notebook vanta un processore AMD Ryzen 3 fino a 3.10Ghz, con scheda grafica NUOVA Radeon R4( 2 core) Memoria 8 GB di SDRAM HARD DISK SSD DA 256GB. Pronto all’utilizzo immediato con installazione di tutti i driver di sistema, e gli aggiornamenti con Windows 11 Pro 64bit.

Il PC, oltre ad essere idoneo all’uso dei programmi Office e alla navigazione nel web, è adatto anche a applicazioni multimediali. E allora, non cincischiare, fai tuo questo notebook Lenovo a 319€ con le spese di spedizioni gratuite. Lo trovi ora su Amazon, ma fai in fretta, perché la quantità è limitata.

