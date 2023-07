Lenovo svende tutto al Prime Day: 10 affari incredibili da fare oggi

I Prime Day entrano nel vivo e su Amazon fioccano le occasioni. Come queste relative ai prodotti Lenovo, che vengono scontati spesso a prezzi davvero molto interessanti. Ecco le migliori occasioni per voi.

Lenovo Tab P11

Il Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è un tablet Android che combina prestazioni potenti, un display di alta qualità e una gamma di funzionalità versatili. Questo dispositivo, in vendita su Amazon a 288€ (scontato dunque del 17%) è progettato per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, sia che si tratti di lavoro, intrattenimento o produttività.

Iniziamo con il display. Il Tab P11 Seconda Generazione presenta un display da 11,5 pollici con risoluzione 2K, che offre immagini nitide e dettagliate. Che tu stia guardando film, giocando o navigando sul web, l’esperienza visiva sarà coinvolgente e di alta qualità. Inoltre, il tablet supporta la tecnologia HDR10, che offre una gamma dinamica più ampia per colori più vividi e realistici.

Lenovo Ryzen 3

Il Lenovo Ryzen 3 è un potente PC portatile notebook dotato di un display FHD da 15,6 pollici che offre una qualità visiva nitida e dettagliata. Alimentato dal processore AMD Ryzen 3 5300U, con una velocità di clock fino a 3,8GHz, il notebook garantisce prestazioni fluide e veloci per le tue attività quotidiane. Con 8GB di RAM e un SSD M.2 da 256GB, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e un rapido accesso ai dati. Che aspetti quindi ad accaparrartelo su Amazon grazie all’offerta di oggi che prevede uno sconto di ben il 15% sul prodotto, che ti costa quindi appena 330€ incluse le spedizioni?

Lenovo Tab M10 FHD Plus

L’ottimo Lenovo Tab M10, con schermo da 10,1” che ti permette di goderti immagini nitide e brillanti è disponibile in offerta su Amazon a soli 149 euro e con le spedizioni totalmente gratuite. Ma fate in fretta, non solo ci sono pochi pezzi, e vista la tipologia di prodotto, rischiate di non trovarlo. Il tablet è infatti molto ricercato, complice anche la presenza sotto la sua scocca dell’affidabile processore octa-core MediaTek Helio P22T Tab e di un Wi-Fi incredibilmente veloce e avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Se sei alla ricerca di un notebook efficiente ed economico per lo studio e l’intrattenimento, questo ASUS Chromebook è proprio ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un super portatile sotto ogni aspetto, che nonostante il prezzo basso ti fa vivere un’esperienza premium: versatile e funzionale, dall’interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo studio e il tempo libero sia offline che online con la miriade di app disponibili nel Google Play Store. Vai su Amazon, e prendilo in offerta a oggi a soli 249 euro, risparmiando 180€.

Lenovo Tab P12 Pro

I tablet sono diventati compagni indispensabili per diverse attività, dal lavoro al tempo libero. Offrono infatti un supporto fondamentale per lo streaming di contenuti di intrattenimento, il casual gaming, la didattica a distanza e la produttività. Nell’Italia post-pandemia, per il 74% degli italiani è ormai abituale l’uso combinato di una pluralità di device – smartphone, pc, laptop, smart tv, console gaming, e appunto tablet come questo Lenovo Tab P12 Pro che oggi trovate in offerta su Amazon a soli 795€ ovverosia con 200 di sconto sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite via Prime.

Altre offerte:

Lenovo IdeaPad Flex 5 Notebook, 1.5 Kg a 629,00€ (era 825,37€);

Notebook, 1.5 Kg (era 825,37€); Lenovo Yoga Slim 7 Prox , Display 14.5 inches a 1.199,00€ (1.399,00€);

, Display 14.5 inches (1.399,00€); Lenovo Yoga Slim 7 ProX , Display 14.5″ 3K – (Intel Core i7-12700H) a 1.599,00€ (era 1.729,00€);

, Display 14.5″ 3K – (Intel Core i7-12700H) (era 1.729,00€); Lenovo Yoga Slim 6 Notebook Alluminio Ultrasottile, 1.35 Kg era a 999,00€ (era 1.099,00€);

Alluminio Ultrasottile, 1.35 Kg era (era 1.099,00€); Lenovo Gaming Monitor G27-30 da 27″ FHD IPS (1920×1080, AMD FreeSync Premium) a 169,00€ (era 294,17);

