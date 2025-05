Lenovo Tab M10 di terza generazione: il tablet tuttofare in super sconto su Amazon

Il Lenovo Tab M10 3° Gen si presenta come una scelta particolarmente interessante per chi cerca un tablet completo e versatile senza spendere cifre elevate. Attualmente disponibile a 99 euro, rappresenta un’opportunità per chi desidera un dispositivo affidabile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, offrendo un risparmio rispetto al prezzo originale di 119 euro.

Lenovo Tab M10 3° Gen: offerta a 99€, un tablet completo e conveniente

Il display è uno dei punti di forza di questo tablet: un pannello touch da 10,1 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel), capace di offrire immagini dettagliate e colori realistici grazie alla tecnologia IPS. La luminosità di 320 nits e la copertura completa dello spazio colore sRGB garantiscono una resa visiva superiore, ideale per lo streaming o la lettura. Inoltre, il rivestimento anti-fingerprint contribuisce a mantenere lo schermo pulito e privo di impronte, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

Sotto la scocca, il Lenovo Tab M10 integra un processore Unisoc T610, una soluzione octa-core composta da due core A75 e sei core A55, tutti operanti a una frequenza di 1,8 GHz. Questa configurazione, abbinata a 4GB di RAM LPDDR4x e 64GB di memoria interna espandibile tramite microSD, assicura fluidità e reattività in tutte le operazioni quotidiane, dalla navigazione sul web all’utilizzo di applicazioni multimediali.

Un altro elemento distintivo è l’autonomia: la batteria da 5000mAh offre fino a 10 ore di riproduzione video continuativa o 9 ore di navigazione, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo senza necessità di ricarica frequente. Inoltre, i tempi di ricarica sono contenuti, richiedendo meno di 3 ore e mezza per una ricarica completa.

Per quanto riguarda la connettività, il tablet supporta WiFi 5 e Bluetooth, assicurando una connessione stabile e veloce per streaming, download e navigazione. Il sistema operativo Android 11 garantisce un’interfaccia intuitiva e compatibile con le applicazioni più recenti, ampliando le possibilità d’uso del dispositivo. A completare il quadro, una fotocamera posteriore da 5 MP e un peso contenuto di soli 460 grammi, che lo rendono particolarmente pratico da portare con sé.

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione si distingue anche per il suo design elegante, disponibile nella colorazione Storm Grey, che conferisce un tocco di raffinatezza. Questo tablet si rivela una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo equilibrato tra prestazioni, qualità del display e portabilità. Lasciati conquistare da un tablet che combina funzionalità avanzate e un prezzo competitivo, ideale per chi desidera un dispositivo affidabile e versatile. Oggi costa soltanto 99,00€ su Amazon, IVA inclusa.

