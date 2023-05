Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione: quasi 100 euro di sconto su Amazon

È tempo di dare una svolta e iniziare a guardare le incredibili offerte di Amazon, che oggi propongono un Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione con un display da 10.3″ a soli 194,28€ invece di 279,00€.

Il Lenovo Tab M10 Plus è molto più di un semplice tablet. Questo dispositivo all’avanguardia sfoggia un design elegante e raffinato, accoppiato a una potenza di calcolo che risponde alle esigenze di ogni utente, dallo streaming video alla lettura di libri, dall’utilizzo di app di produttività al gaming.

Al centro dell’esperienza c’è un affascinante display 10.3″, che offre una risoluzione Full HD per immagini nitide e vivide. Questo ampio schermo è perfetto per guardare i tuoi film e serie TV preferite, navigare sul web, giocare e molto altro ancora.

La seconda generazione del Tab M10 Plus porta con sé miglioramenti significativi, tra cui un processore più veloce, una migliore qualità del suono grazie agli altoparlanti stereo doppi con Dolby Atmos, e una maggiore durata della batteria per garantire un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Ma non è tutto. Questo tablet include anche un’ampia gamma di funzionalità smart, come il blocco facciale per una sicurezza migliorata, e una modalità per bambini con contenuti curati e controlli parentali.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di entrare a far parte dell’ecosistema Lenovo con questa offerta su Amazon e approfitta dello sconto del 30%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

