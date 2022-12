Lenovo Tab M8, l'8'' perfetto per lo studio e lo streaming a prezzo affare su Amazon

Nel nuovo contesto ibrido in cui ci stiamo abituando a vivere ogni giorno i tablet sono diventati compagni indispensabili per diverse attività, dal lavoro al tempo libero. Offrono infatti un supporto fondamentale per lo streaming di contenuti di intrattenimento, il casual gaming, la didattica a distanza e la produttività. In questo scenario il tablet Lenovo Tab M8 si distingue per design di qualità e funzionalità intelligenti, nonostante le dimensioni. E oggi anche per il prezzo, visto che si trova scontato di 40€ (27%) su Amazon, dove potete accaparrarvelo a soli 109€.

Lenovo Tab M8 , il tablet per studio e intrattenimento

Il dispositivo è progettato per essere ultraportatile per il lavoro, il gioco e lo studio nelle nuove modalità ibride. A muovere tutto c’è il processore MediaTek Helio A22 che vanta una frequenza principale che arriva fino a 2,0 GHz, e che ti permette di eseguire senza problemi operazioni in multitasking con un massimo di 3GB di RAM. Il device ha poi il certificato TÜV per il comfort visivo e un display da 8 pollici con risoluzione 2K.

Nonostante i pollici, dunque, sullo schermo IPS TDDI tutto scorre fluidamente e in maniera molto chiara, pertanto visto anche il buon rapporto schermo-area di visione dell’85% il display è certificato per lo streaming di Netflix in HD. Puoi anche utilizzarlo all’aperto in una giornata di sole senza patire problemi di sorta, come sbiaditura di colore o riflessi fastidiosi.

Disegna, dipingi o prendi appunti ogni volta che hai l’ispirazione con la penna opzionale Lenovo Precision Pen 2, che presenta 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione e 200 ore di utilizzo con una sola carica. Insomma, un ottimo tablet a un prezzo davvero molto conveniente, oggi, visto la promozione in corso su Amazon dove puoi accaparrartelo a soli 109€.

