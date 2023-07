Lenovo Tab P11, un tablet tutto fare a prezzo di saldo, mai così in basso!

Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è un tablet di fascia media che presenta molte caratteristiche interessanti per gli utenti in cerca di un dispositivo versatile e performante. Il prezzo finale super scontato grazie ad Amazon è estremamente invitante: un sontuoso MENO 19% che ci fa risparmiare 67 euro! Il costo finale ora è 282 euro, un rapporto prezzo qualità senza rivali, un’offerta da non lasciarsi scappare! A questo prezzo Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è INSTABUY senza se e senza ma!

Un tablet davvero completo!

Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è dotato di un ampio display da 11,5 pollici con risoluzione 2K, che offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva immersiva. Grazie alla tecnologia IPS, il tablet offre angoli di visualizzazione ampi e una buona luminosità, rendendo facile la visualizzazione dei contenuti anche in ambienti esterni o poco illuminati.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è alimentato da un processore MediaTek Helio G99, abbinato a 4 GB di RAM. Questa combinazione garantisce un funzionamento fluido e reattivo sia durante le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di applicazioni e la gestione delle e-mail, sia durante l’esecuzione di applicazioni più complesse, come giochi o editing video.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Lenovo Tab P11 Seconda Generazione offre 128 GB, espandibili tramite una scheda microSD fino a 1 TB. Lo spazio non sarà quindi mai un problema!

Un altro aspetto interessante del Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è il sistema audio. È dotato di quattro altoparlanti stereo ottimizzati da Dolby Atmos, che restituiscono una qualità audio superiore e un’esperienza di ascolto coinvolgente. Questa caratteristica lo rende ideale per guardare film, ascoltare musica o fare videochiamate con una qualità del suono nitida e chiara.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Lenovo Tab P11 Seconda Generazione è dotato di una batteria da 7.700 mAh, che dura fino a 12 ore di utilizzo misto, un valore davvero elevato. Questo rende il tablet adatto per l’uso giornaliero senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente.

