Lenovo Tab P11: un'offerta ESAGERATA come questa, forse è davvero TROPPO

Nel nuovo contesto ibrido in cui ci stiamo abituando a vivere ogni giorno i tablet sono diventati compagni indispensabili per diverse attività, dal lavoro al tempo libero. Offrono infatti un supporto fondamentale per lo streaming di contenuti di intrattenimento, il casual gaming, la didattica a distanza e la produttività. In questo scenario il tablet Lenovo Tab P11 si distingue per design di qualità, funzionalità intelligenti, audio e video, e rispondono alle nuove esigenze di utilizzo ibrido. E oggi anche per il prezzo, visto che si trova scontatissimo di quasi 100,00€ (21%) nel taglio da 8/256GB su Amazon, dove potete accaparrarvelo a soli 299€.

Lenovo Tab P11, il tablet per tutta la famiglia

Il dispositivo è progettato per essere ultraportatile per il lavoro, il gioco e lo studio nelle nuove modalità ibride. A muovere tutto c’è il processore Snapdragon 662 Octa Core con frequenza principale fino a 2,0 GHz che ti permette di eseguire senza problemi operazioni in multitasking con un massimo di 6 GB di RAM. Certificato TÜV per il comfort visivo, il display da 11 pollici del tablet con risoluzione 2K, combinato con il suono stratificato di quattro altoparlanti ottimizzati da Dolby Atmos, fa poi il resto.

Lo streaming ha un ruolo importante. La tua esperienza visiva è anteriore e centrale in Tab P11, grazie a una straordinaria risoluzione 2K sullo schermo IPS TDDI da 27,94 cm (11″). I bordi stretti su tutti e quattro i lati offrono un generoso rapporto schermo-area di visione dell’85% e lo schermo è certificato per lo streaming di Netflix in HD. Puoi anche utilizzarlo all’aperto in una giornata di sole, grazie allo schermo LCD con luminosità di 400 nit.

Questo tablet offre una capacità ineguagliabile quando viene utilizzato al posto del notebook, grazie alla tastiera ultrasottile opzionale con trackpad integrato e tasti di scelta rapida che consente una digitazione tattile, veloce e precisa. Disegna, dipingi o prendi appunti ogni volta che hai l’ispirazione con la penna opzionale Lenovo Precision Pen 2, che presenta 4.096 livelli di pressione, rilevamento dell’inclinazione e 200 ore di utilizzo con una sola carica. Insomma, un ottimo tablet a un prezzo davvero molto conveniente, oggi, visto la promozione in corso su Amazon dove puoi accaparrarvelo a soli 299€ nel taglio da 8/256GB,

