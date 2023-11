Lenovo Tab P12: ecco il miglior TABLET in offerta

Spesso e volentieri quando siamo fuori casa o in mobilità sentiamo la necessità di avere a nostra disposizione un dispositivo che ci permetta di continuare senza problemi il nostro flusso lavorativo, riuscendo al contempo ad essere perfettamente trasportabile e leggero. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il tablet Lenovo Tab P12 in offerta al sensazionale prezzo di soli 399 euro, con un ottimo 9% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice.

Lenovo Tab P12: perfetto per ogni uso

Tra i punti di forza alla base di questo fenomenale tablet troviamo senz’ombra di dubbio il suo ampissimo display da ben 12.7 pollici, che ti permette di lavorare senza problemi ai tuoi progetti lavorativi. Oltre a questo, grazie all’altissima definizione, hai la possibilità di guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming anche quando ti trovi in mobilità, ad esempio sul treno o in aereo, in modo da passare allegramente il tempo.

Grazie alla penna Lenovo Tab Pen Plus inclusa all’interno della confezione, hai perfino la possibilità di prendere appunti o aggiungere eventuali annotazioni ai tuoi file di testo. Questa caratteristica può tornare utilissima soprattutto se sei uno studente universitario, in quanto hai la possibilità di prendere appunti direttamente con questo tablet senza scomodare fogli di carta, penne a inchiostro e quant’altro, con una comodità mai vista prima d’ora.

Per non parlare dell’ampissimo storage di 128 GB, che ti permette di archiviare foto, video o eventuali file di lavoro senza problemi e in totale sicurezza. Grazie alla presenza dello slot per Micro SD hai perfino la possibilità di espandere questa memoria fino a un massimo di 1 TB, in base alle tue esigenze personali.

Davvero eccezionale anche l’autonomia di questo tablet grazie alla sensazionale batteria da ben 10’200 mAh che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità di portarti dietro powerbank o accessori simili.

In definitiva a nemmeno 400 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori tablet per rapporto qualità / prezzo, con il quale potrai sia lavorare che dedicarti ai tuoi momenti di relax e svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo tablet Lenovo Tab P12 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

