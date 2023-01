Lenovo Tab P12 Pro con display 12.6" 2K ad un prezzo PAZZO su Amazon

In termini di prestazioni, il Lenovo Tab P12 Pro si comporta bene grazie, in parte, al processore Qualcomm Snapdragon 875. Il chipset non è l’ultimo e il migliore di Qualcomm, ma è abbastanza potente ed efficiente per eseguire giochi ad alta grafica, modificare video a 1080p/60fps ed eseguire più app contemporaneamente.Acquistalo ora su Amazon a soli 32,70€ invece di 58,47€.

Disponibile nelle configurazioni da 6 GB e 8 GB di RAM, il Tab P12 Pro è in grado di passare da un’app all’altra in rapidità, mantenendo quelle più vecchie in esecuzione in background.

Questi miglioramenti delle prestazioni dipingono un’immagine che spesso vediamo con i tablet Android di punta. Sebbene siano in grado di eseguire app e giochi mobili, l’esperienza complessiva è positiva. Il Tab P12 Pro funziona con la versione di Lenovo su Android 12. La navigazione basata sui gesti è utile, i controlli multimediali dinamici funzionano bene e tutti gli altri vantaggi di Android sono stati molto apprezzati.

Dall’espansione dei video di YouTube allo scorrimento dei contenuti picture-in-picture, il Tab P12 Pro non ha avuto mai problemi. Le funzionalità di produttività come lo schermo diviso sono facili da usare e funzionano in modo simile agli smartphone Android.

Sfruttando lo schermo da 12,6 pollici, puoi lavorare in modalità schermo diviso ed essere più produttiviCome sugli smartphone Android, non tutte le applicazioni sono compatibili con questo comportamento, il che rende l’esperienza del tablet limitata.

Per rimediare a questo, puoi utilizzare la modalità produttività. Puoi anche agganciare le finestre trascinandole sul lato sinistro o destro dello schermo, in modo simile a un PC tradizionale. Come Samsung DeX, la modalità produttività può essere attivata tramite il pannello delle notifiche o il collegamento sull'accessorio tastiera opzionale.

