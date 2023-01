Lenovo Tab P12 Pro, crollo verticale del prezzo su Amazon: ora costa 300€ in meno

I tablet sono diventati compagni indispensabili per diverse attività, dal lavoro al tempo libero. Offrono infatti un supporto fondamentale per lo streaming di contenuti di intrattenimento, il casual gaming, la didattica a distanza e la produttività. Nell’Italia post-pandemia, per il 74% degli italiani è ormai abituale l’uso combinato di una pluralità di device – smartphone, pc, laptop, smart tv, console gaming, e appunto tablet come questo Lenovo Tab P12 Pro che oggi trovate in offerta su Amazon a soli 699€ ovverosia con 300 di sconto sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite via Prime.

In questo scenario Lenovo annuncia l’arrivo in Italia di due i tablet premium: Tab P12 Pro e Tab P11 5G che si distinguono per design di qualità, funzionalità intelligenti, audio e video, e rispondono alle nuove esigenze di utilizzo ibrido.

Lenovo Tab P12 Pro, il tablet che mancava

Il Tab P12 Pro è il primo tablet del brand con schermo di livello cinematografico AMOLED da 12,6” ed è pensato per offrire la migliore esperienza possibile in termini di produttività grazie anche al bundle costituito dalla Precision Pen 3, insieme a un pratico attacco magnetico per la ricarica wireless, e a una tastiera flessibile, sottile e rimovibile (opzionale).

P12 Pro non manca di stupire anche durante la riproduzione di contenuti di intrattenimento grazie a una serie di caratteristiche premium come un display touchscreen S-Stripe RGB per una qualità dell’immagine vivida, formato 16:10 e audio a quattro canali e quattro altoparlanti per bassi più profondi e chiarezza sonora cinematografica. Tra le caratteristiche ideate per la nuova realtà ibrida:

Progettato per il multitasking istantaneo, è un dispositivo leggero, interamente in metallo che pesa circa 1 kg in totale ed è anche ultrasottile, solo 5,63 mm con cornici strette per uno schermo più ampio;

Il modello 5G offre connettività con banda inferiore a 6 GHz e velocità di download fulminee quando sei in movimento; entrambi i modelli, Wi-Fi o 5G, forniscono una batteria da 10200 mAh con supporto rapid charger da 45 W per un massimo di 17 ore di streaming video;

Per una collaborazione illimitata sui dispositivi, Lenovo Tab P12 Pro introduce la nuova soluzione software di connettività wireless chiamata Project Unity. Grazie a questa esperienza è possibile connettere facilmente il proprio tablet con un PC Lenovo Windows 10 o 11, estendendo senza problemi il desktop al tablet per ulteriore spazio di visualizzazione o per eseguire il mirroring.

Inoltre Tab P12 Pro è uno dei pochi dispositivi su cui è possibile installare la prima Developer preview di Android 12L. In aggiunta il tablet si auto-adatta in modo intelligente per tutte le esigenze, passando dalla frequenza di aggiornamento di 120Hz per il casual gaming a 60Hz per la navigazione web.

