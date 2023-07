LENOVO ti svende questo tablet (159€): nessuno riesce a resistere

Non ci crederai, ma è vero e ti stiamo per proporre il miglior tablet con un rapporto qualità prezzo presente oggi su Amazon. Piccolo, dal desing minimal, super sottile e davvero pratico. Non aspettare ancora altro tempo, corri immediatamente su Amazon perché oggi ti puoi portare a casa il tablet Lenovo M10 a soli 159€, invece di 203,95€.

Non farti sfuggire questa bomba incredibile, solo per oggi potrai avere un tablet di altissima qualità a davvero pochissimo. Questa offerta potrebbe anche finire a breve, lo trovi con tanto di sconto del 22%. Tutto quello che dovrai fare è selezionare il tablet ed aggiungerlo al carrello. Al checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Lenovo Tab M10 (2a Gen), 10.1” HD, processore MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM, memoria 64GB

Pensa che oggi ti porti a casa un tablet di altissimo livello a davvero una miseria. Questa occasione potrebbe anche finire a brevissimo, quindi non ti rimane che correre immediatamente su Amazon, prima che termini l’offerta.

Questo modello dispone di un display 10.1″ HD, uno schermo considerevole che permette di goderti immagini nitide e brillanti. Processore MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz) per sfruttare al meglio il tuo tablet senza incorrere in problemi di connessione.

Risoluzione di 5MP della camera frontale e 8MP di quella posteriore per catturare i migliori momenti della tua giornata. Ampio storage di 64GB eMMC espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, FAT 32; fino ad 1 TB, exFAT per salvare i tuoi documenti piu’ importanti in totale sicurezza.

Non farti sfuggire questa bomba davvero assurda di Lenovo. Un tablet di Lenovo che sta facendo davvero impazzire tutti su Amazon, in tilt completo, anche perchè a così poco non l’hai mai visto. Corri adesso su Amazon, prima che l’offerta possa davvero finire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.