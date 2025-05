Lenovo Yoga Slim 7: acquista OGGI il tuo nuovo PC da lavoro

Un equilibrio perfetto tra prestazioni e design, il Lenovo Yoga Slim 7 è la scelta ideale per chi cerca un notebook affidabile e sofisticato, capace di adattarsi a ogni esigenza lavorativa e di intrattenimento.

Lenovo Yoga 7: il PC tuttofare perfetto per i creativi

Proposto a un prezzo di 949 euro, in promozione rispetto al listino di 1299 euro, questo dispositivo si distingue per una scheda tecnica di tutto rispetto. Lo schermo OLED da 14 pollici con risoluzione Full HD+ (1920×1200) e tecnologia IPS offre una luminosità di 400 nits, garantendo immagini nitide e colori vibranti. Una caratteristica che lo rende adatto sia per attività professionali che per la visione di contenuti multimediali.

Il comparto grafico è affidato alla scheda integrata Intel Arc Graphics, una soluzione capace di supportare attività creative di base e di gestire con disinvoltura il multitasking quotidiano. Non mancano dettagli di design che sottolineano l’attenzione ai particolari: il telaio in alluminio Luna Grey non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche leggerezza e robustezza, con un peso complessivo di 2,29 kg.

Al cuore del Lenovo Yoga Slim 7 troviamo il processore Intel Core Ultra 7 155H di ultima generazione. Con una configurazione avanzata a 16 core (6P+8E+2LPE) e 22 thread, questo chip raggiunge una velocità di 4,8 GHz in modalità turbo, combinando potenza e efficienza energetica. A completare l’hardware, ci sono ben 32GB di RAM LPDDR5x e un SSD da 1TB, che assicurano prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti.

Tra le altre caratteristiche, spiccano il sistema audio con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza immersiva, la connettività avanzata con WiFi 6 e Bluetooth, e una dotazione di porte che include tre USB 3.0, assicurando la massima versatilità. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto per offrire un’esperienza utente moderna e intuitiva.

La promozione attualmente in corso rappresenta un’occasione interessante per chi cerca un notebook premium senza voler rinunciare a un risparmio significativo. Scopri tutti i dettagli e approfitta dell’offerta prima che le scorte si esauriscano. Lo paghi soltanto 949,00€ con uno sconto esagerato del 27% sul prezzo di listino.

