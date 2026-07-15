L'ente previdenziale revoca la pensione di invalidità a una donna dopo un suo viaggio e la obbliga a restituire 32.800 euro

Il Tribunal Superior de Justicia della Catalogna ha confermato la revoca di una pensione non contributiva di invalidità a una donna che, tra il 2018 e il 2021, ha trascorso periodi molto prolungati fuori dalla Spagna, in Marocco. Nel dettaglio, i giorni di assenza dal territorio nazionale sono stati 135 nel 2018, 136 nel 2019, addirittura 260 nel 2020 e 149 nel 2021, ben oltre il limite dei 90 giorni annui previsto dalla normativa spagnola per chi percepisce questo tipo di prestazione.

La pensione, pari a 604,20 euro al mese più un complemento variabile, era stata riconosciuta alla donna dal dicembre 2013. A pesare sulla decisione dell’ente previdenziale non è stata solo l’assenza prolungata dal Paese, ma anche una seconda irregolarità: i redditi del nucleo familiare, nel 2021, avevano raggiunto i 73.291 euro, una cifra molto superiore alla soglia massima consentita per continuare a percepire il sussidio, fissata attorno ai 33.835 euro. Il superamento era legato in parte al fatto che anche una delle figlie conviventi percepiva una pensione per incapacità.

Revoca della pensione di invalidità in questi casi

La conseguenza pratica di questa doppia violazione è stata l’annullamento della prestazione con effetto retroattivo a partire da giugno 2018, con la richiesta di restituzione di 32.857,20 euro, corrispondenti a tutte le somme percepite indebitamente nel periodo considerato. La difesa della donna ha provato a contestare la decisione davanti ai giudici, che però hanno respinto integralmente il ricorso, ritenendo provate sia l’assenza dal territorio sia il superamento del tetto di reddito familiare.

Un caso di questo tipo riporta l’attenzione anche sulle regole italiane, che seguono una logica simile. Anche nel nostro Paese chi percepisce l’assegno sociale o la pensione di invalidità civile deve rispettare vincoli di residenza e comunicare all’INPS periodi di soggiorno prolungato all’estero, pena la sospensione della prestazione.

La differenza principale rispetto al caso spagnolo riguarda i limiti temporali e le modalità di controllo, ma il principio di fondo resta identico: le prestazioni assistenziali sono legate a una condizione di effettivo bisogno e di residenza stabile nel Paese che le eroga, e allontanarsi per periodi troppo lunghi senza comunicarlo espone al rischio concreto di dover restituire quanto ricevuto.

Il caso spagnolo, seguito con attenzione dalla stampa locale, si inserisce in un contesto di controlli sempre più incrociati tra le banche dati delle frontiere e quelle degli enti previdenziali, una tendenza che difficilmente si invertirà nei prossimi anni.