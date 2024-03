L'EPICO realme 9 5G costa una SCIOCCHEZZA su Amazon: occasione SHOCK

Con Amazon che ti propone l’amatissimo realme 9 5G a un prezzo super conveniente, oggi hai finalmente la possibilità di mettere le mani su uno tra i migliori budget phone Android egli ultimi mesi. Normalmente piuttosto economico anche a prezzo pieno, lo sconto immediato del 6% lo fa crollare ad appena 146€ con tanto di consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Non farti ingannare dal suo aspetto low cost, realme 9 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: è perfetto per telefonare, navigare in rete, fare ricerche online, chattare sui social, scattare foto e molto altro ancora.

Il popolarissimo budget phone realme 9 5G costa pochissimo su Amazon

A 146€ hai a disposizione un device con un pannello a 120Hz, super fluido, accompagnato da un buon processore octa-core con di fianco fino a 11GB di RAM; ma c’è anche un modem 5G super veloce e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Che dire poi del modulo fotografico triplo posteriore? Il device ti sorprende con il suo sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità anche al buio.

Come avrai capito, oggi è impossibile trovare una migliore offerta su Amazon in ambito mobile; metti subito nel carrello il device del colosso cinese, e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.