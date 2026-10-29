Leroy Merlin svende tutto, si parte da 2 euro: sconti fino al 74%

Il periodo è quello giusto per piccoli lavori, manutenzioni e ritocchi prima dell’inverno. Sul sito dell’insegna si trovano articoli da 2,99 euro e sconti dichiarati fino al 74%. Attenzione però: non tutte le offerte durano fino alla stessa data e, in più di un caso, il prezzo vero si vede solo al carrello.

La Festa della Casa Leroy Merlin 2026 corre, in linea generale, dal 6 ottobre al 9 novembre. Ma non vale per tutto allo stesso modo. Alcuni prodotti hanno scadenze anticipate: il materasso memory foam 160×200 è indicato fino al 5 novembre, una colonna doccia fino al 31 ottobre, uno specchio da bagno LED fino al 29 ottobre e un lavello fino al 3 novembre.

È un punto da non sottovalutare, soprattutto per gli acquisti più costosi. Sul sito, infatti, la data può cambiare da una scheda prodotto all’altra. Prima di rimandare, meglio controllare: il termine generale del 9 novembre 2026 non significa che ogni singola offerta resti valida fino a quel giorno. Nei negozi, poi, disponibilità e condizioni possono variare in base al punto vendita scelto.

Prodotti sotto i 10 euro: le offerte piccole per casa, fai da te e giardino

La fascia più bassa della Festa della Casa parte da 2,99 euro. È il prezzo indicato per il massetto SF400 da 25 chili e per il supporto per cremagliera Spaceo, che prevede anche un ulteriore 20% di sconto al checkout. Sotto i 10 euro ci sono diversi articoli da uso quotidiano: il set di 8 grucce in legno Spaceo a 5,99 euro, il set di 5 pennelli Dexter sempre a 5,99 euro, il palo semicircolare Cerland a 5,95 euro con sconto al carrello, e la lastra di cartongesso bianca 200×120 cm a 6,85 euro.

Un cliente controlla le offerte sul telefono in un negozio di bricolage, con nel carrello prodotti per piccoli lavori domestici.

Nel reparto giardino compaiono il terriccio Compo universale da 35 litri a 7,49 euro e la mattonella di carbone Rekord a 7,95 euro, anche qui con sconto indicato al checkout. Per la casa, tra le proposte più economiche, ci sono la plafoniera LED Moon da 25 cm a 9,99 euro, il tris di silicone sigillante per bagni e cucine a 9,99 euro e la tendina a vetro Lazaro, sempre a 9,99 euro. Piccoli importi, certo. Ma sono proprio questi prodotti che spesso finiscono nel carrello insieme a spese più importanti.

Sconti fino al 74%: materassi, bagno e arredo, ma i prezzi vanno confrontati

Gli sconti più forti segnalati nella Festa della Casa Leroy Merlin 2026 riguardano soprattutto materassi, bagno, arredo e comfort domestico. Il taglio più alto è quello del materasso memory foam 160×200, proposto a 156,99 euro invece di 620 euro, con una riduzione dichiarata del 74% e validità fino al 5 novembre. Tra le altre offerte in evidenza ci sono il box doccia a libro a 192 euro invece di 469 euro, cioè il 59% in meno, il giardino verticale 1×1 metro a 29,90 euro invece di 59,90 euro, e il caminetto elettrico da 50 pollici con mobile a 349,99 euro invece di 699,99 euro.

Nel bagno spuntano anche una colonna doccia senza miscelatore a 72,99 euro invece di 139,99 euro, valida fino al 31 ottobre, e uno specchio da bagno LED da 100 cm a 123,45 euro invece di 230 euro. C’è però un altro dettaglio da guardare: alcuni articoli sono venduti da partner presenti sulla piattaforma, non direttamente da Leroy Merlin. In questi casi il prezzo precedente è quello indicato dal venditore. Meglio fare un confronto con altri canali, perché una percentuale alta non basta, da sola, a dire se il risparmio è davvero conveniente.

Prezzo finale e disponibilità: cosa controllare prima di pagare

Prima di acquistare durante la Festa della Casa 2026, il passaggio decisivo resta il checkout. Molti prodotti non mostrano un prezzo barrato, ma solo il prezzo attuale. Altri riportano sconti del 10%, 15% o 20% applicati soltanto nel carrello. In sostanza, il prezzo visto nella lista non sempre è quello che si paga alla fine. Il risparmio reale si capisce solo nell’ultimo passaggio.

C’è poi la questione della disponibilità nei negozi Leroy Merlin. Può cambiare da città a città, e anche tra punti vendita della stessa zona. Prima di andare a ritirare un prodotto, conviene selezionare il negozio e verificare che l’articolo sia davvero presente. Anche le recensioni possono aiutare: prodotti come le grucce Spaceo, la pittura per interni Luxens e alcune vernici hanno centinaia o migliaia di valutazioni, mentre altri articoli ne hanno poche o nessuna. Lo sconto, insomma, va letto insieme a scadenza, disponibilità, venditore e prezzo finale. Solo così l’offerta si può valutare davvero.