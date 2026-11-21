Il rischio, raccontano molti utenti sui social e nei forum, è pesante: perdere ore di progressi se il gioco o la console vengono chiusi senza aver fatto un salvataggio manuale. Il problema sembrerebbe colpire soprattutto chi si affida solo all’autosave, in particolare durante l’esplorazione libera e fuori dalle missioni principali. E tra Reddit, X e forum dedicati, la rabbia sta montando in fretta.

Le prime lamentele sul bug dei salvataggi di GTA 6 sono arrivate poche ore dopo il debutto. Diversi utenti hanno raccontato di essersi ritrovati con intere sessioni cancellate. C’è chi parla di sei ore di progressi spariti, chi dice di averne perse più di undici. Cifre difficili da controllare una per una, certo, ma il racconto si ripete con una certa insistenza nelle discussioni online.

Il clima è cambiato in poco tempo. All’entusiasmo per l’avvio di Grand Theft Auto 6 si è aggiunta una certa tensione, soprattutto verso il sistema di salvataggio. “Ho spento la console pensando fosse tutto a posto, poi mi sono ritrovato indietro di mezza giornata”, ha scritto un utente su Reddit, descrivendo una situazione molto simile a quella segnalata da altri giocatori. Non tutti sembrano coinvolti, va chiarito. Però le segnalazioni sono abbastanza numerose da aver acceso l’allarme nella community.

Quando l’autosalvataggio non basta: missioni principali, esplorazione e chiusure improvvise

Il nodo è l’autosave di GTA 6. Stando alle testimonianze raccolte finora, il gioco salverebbe in modo più sicuro dopo il completamento delle missioni principali. Diverso il discorso per le attività secondarie, l’esplorazione della mappa e gli spostamenti liberi: in questi casi i progressi non verrebbero registrati con la stessa costanza. Una dinamica già vista in altri open world, ma qui vissuta con più preoccupazione, anche perché molti giocatori passano ore fuori dalla trama principale.

Un giocatore davanti alla schermata di pausa, simbolo dei problemi di salvataggio e dei progressi persi nei videogiochi.

Il problema sembra emergere soprattutto quando la sessione si interrompe all’improvviso: console spenta per errore, gioco chiuso dalla dashboard, crash, oppure uscita senza passare da un salvataggio manuale. È a quel punto che alcuni utenti si accorgono dell’amara sorpresa: l’ultimo salvataggio risale a molto tempo prima. Magari a una missione completata ore prima. Tutto quello che è venuto dopo — acquisti, spostamenti, collezionabili, piccoli progressi — può sparire al riavvio.

La procedura sicura per salvare manualmente su console

In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada più sicura resta il salvataggio manuale su GTA 6. La procedura indicata dai giocatori è semplice: aprire il menu di gioco, entrare nella sezione “Game” o “Gioco”, scegliere “Save Game” o “Salva partita” e selezionare uno slot libero. Pochi passaggi, niente di complicato. Ma vanno fatti, soprattutto prima di uscire dal gioco.

Il consiglio che circola nei thread più seguiti è anche quello di usare più slot di salvataggio, senza sovrascrivere sempre lo stesso file. È una vecchia abitudine da giocatori, ma in casi del genere può fare la differenza: se qualcosa va storto, si può tornare a una partita precedente. Alcuni utenti suggeriscono di salvare dopo ogni missione completata, dopo acquisti importanti e prima di lunghe sessioni di esplorazione. Una precauzione in più, sì. Ma per ora è il modo più concreto per evitare il danno peggiore.

In attesa della patch Rockstar: le precauzioni consigliate dalla community

Da Rockstar Games, al momento, non risultano comunicazioni dettagliate su una possibile patch per il bug dei salvataggi. Non è chiaro se si tratti di un problema ampio dell’autosalvataggio, di casi legati alle versioni console o di un funzionamento previsto ma poco chiaro per gli utenti. Finché non arriverà un aggiornamento, o almeno una nota ufficiale, la prudenza resta l’unica linea sensata.

La community, intanto, si è data alcune regole pratiche: non chiudere GTA 6 subito dopo attività importanti, controllare sempre l’orario dell’ultimo salvataggio e non fidarsi alla cieca dell’icona dell’autosave. “Meglio perdere trenta secondi che sei ore”, ha scritto un giocatore su X, riassumendo bene il clima di queste ore. Per un titolo fatto di sessioni lunghe, spostamenti continui e libertà d’azione, il rischio di perdere progressi pesa parecchio. E fino a un intervento di Rockstar, il tasto “Salva partita” diventa quasi obbligatorio.