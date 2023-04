L'esaustivo corso per sfruttare al meglio WordPress è in offerta

Vorresti creare un sito web professionale senza dover imparare a programmare? Ignacio Cruz, esperto di sviluppo web, ti guiderà passo dopo passo attraverso il processo di creazione di un sito web con WordPress. Come? Grazie al suo corso online “Creazione di un sito professionale con WordPress”. In sole 33 videolezioni imparerai come gestire il menu di amministrazione e creare contenuti, scegliere il tema giusto e installare plugin importanti per personalizzare il tuo sito web, sfruttando così al massimo gli strumenti gratuiti di WordPress.org per creare un sito web stabile, veloce e dalle funzionalità personalizzate.

Si tratta di un’ottima opportunità per muovere i tuoi primi passi vero una carriera nel web design, oppure semplicemente per aprire il tuo primo sito web in completa autonomia. Grazie alla promozione attiva, potrai anche risparmiare sul prezzo grazie allo sconto del 68%: a soli 18,99 euro otterrai l’accesso illimitato a tutte le lezioni, le risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante e gli eventuali aggiornamenti futuri. A proposito di aggiornamenti, Ignacio Cruz ha recentemente aggiornato il suo corso, che ora affronta il nuovo editor a blocchi di WordPress. Inoltre, il riferimento ad alcuni plug-in è stato rimosso in favore di nuovi elementi che permettono di semplificare processi, prevenire spam e migliorare la sicurezza del sito web in generale.

Tutto ciò che imparerai all’interno del corso

Inizierai osservando il lavoro di Ignacio Cruz e le fonti di ispirazione della sua carriera. Poi passerai al lato pratico, esplorando le funzionalità di WordPress creando un ambiente di staging e utilizzando il pannello di amministrazione. Ignacio ti guiderà passo dopo passo nella configurazione visiva del tuo sito con un tema, e ti insegnerà il concetto e la funzione dei plugin, i widget e gli shortcode.

Approfondirai, inoltre, la gestione degli utenti e dei ruoli di ciascuno, scoprirai l’importante cambiamento dell’editor di post e pagine di WordPress del 2018 e come affrontarlo. Una volta acquisite le basi di WordPress, sarai in grado di ampliare le funzionalità del tuo sito senza conoscenze di programmazione grazie ai numerosissimi plugin, come Jetpack, che semplifica la vita degli utenti di WordPress. E quando avrai completato il tuo sito, Ignacio ti mostrerà come selezionare un hosting e trasferire il sito nell’ambiente di produzione.

Stai cercando di costruire il tuo sito web ma temi di bloccarti nella scrittura del codice? O sei un esperto di WordPress alla ricerca di nuove funzionalità per migliorare le prestazioni del tuo sito? Se ti riconosci in una di queste categorie, allora questo corso online è esattamente ciò che fa per te. Ignacio Cruz è pronto ad accompagnarti in un viaggio attraverso WordPress, partendo dalle basi se sei un principiante, o approfondendo aspetti avanzati per gli esperti.

Non solo acquisirai le competenze necessarie per costruire il tuo sito web, ma imparerai anche ad utilizzare strumenti utili per aumentare il rendimento del tuo sito. E non preoccuparti per i materiali, ti basteranno solo il tuo computer, un editor di testi e una connessione internet. Il corso online per la creazione di un sito web professionale con WordPress è l’opportunità per sviluppare le tue capacità e avviare il tuo progetto senza dover scrivere una singola riga di codice. Approfitta della promozione e accedi illimitatamente al corso con uno sconto del 68% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.