Tutti sappiamo che R sul cambio è Retromarcia ma pochi sanno cos'è la lettera E

Tutti sappiamo che la R sul cambio indica la retromarcia. Molti meno, però, sanno che su alcune auto con cambio manuale degli anni Settanta e Ottanta compariva anche una “E” sulla leva del cambio. Non era una lettera messa lì per caso: indicava una marcia pensata per consumare meno carburante, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, negli anni delle crisi petrolifere e della corsa a rendere le auto più parche nei consumi.

Dalla “R” della retromarcia alla “E”: il significato dimenticato sulla leva del cambio

La R sul cambio non ha bisogno di grandi spiegazioni: sta per retromarcia e serve a far muovere l’auto all’indietro. La E, invece, è rimasta molto meno famosa, anche perché comparve solo su alcuni modelli e in un periodo preciso, quando il costo del carburante iniziò a pesare sempre di più nelle scelte delle case automobilistiche e degli automobilisti.

In molti casi quella E significava Economy: una marcia lunga, spesso paragonabile a una quinta, pensata non per scattare o riprendere con forza, ma per viaggiare a velocità costante mantenendo il motore a un regime più basso. Un’indicazione semplice e immediata, quasi un suggerimento rivolto direttamente al guidatore: usarla significava cercare di consumare meno.

Non era però una regola valida per tutte le auto. Il significato poteva variare in base al modello, al mercato e agli anni. Su alcune vetture la marcia Economy veniva descritta nel libretto come un rapporto di riposo, utile soprattutto in autostrada o sulle statali scorrevoli. Su altre restava una piccola scritta sulla leva, magari riscoperta anni dopo da chi saliva su un’auto d’epoca. Un dettaglio minimo, ma capace di raccontare un’intera fase della storia dell’automobile.

Come funzionava la marcia Economy: rapporti lunghi, consumi più bassi e guida più fluida

Dal punto di vista tecnico, la E sul cambio manuale indicava di solito un rapporto più lungo rispetto alle marce inferiori. Serviva ad abbassare i giri del motore quando l’auto aveva già raggiunto una buona velocità. Meno giri significavano, nelle condizioni giuste, consumi più bassi, meno rumore nell’abitacolo e una guida più rilassata.

Il principio era simile a quello dell’overdrive: una marcia pensata non per aumentare le prestazioni, ma per mantenere l’andatura con minore sforzo del motore. Il guidatore inseriva la marcia E una volta raggiunta la velocità desiderata, ma in salita, durante un sorpasso o con l’auto molto carica poteva essere necessario tornare a un rapporto inferiore.

Non c’era nulla di miracoloso. Semplicemente, una volta inserita la Economy, il motore lavorava a un regime più basso e diventava più silenzioso, mentre la risposta dell’acceleratore risultava meno pronta. Era una marcia adatta alla guida regolare, non alla ricerca delle prestazioni.

Perché alcune auto la usavano: la risposta dei costruttori alle crisi del carburante

La diffusione della lettera E sulla leva del cambio va letta nel clima nato dopo gli shock petroliferi degli anni Settanta. Il prezzo della benzina e la disponibilità di carburante diventarono temi centrali e l’auto non poteva più essere raccontata soltanto attraverso potenza, cilindrata e prestazioni.

Le case automobilistiche iniziarono così a lavorare su motori più efficienti, carrozzerie più leggere, rapporti del cambio più lunghi e soluzioni capaci di aiutare il guidatore a ridurre i consumi. La marcia Economy rientrava in questa trasformazione: era una soluzione tecnica, ma anche un messaggio commerciale, perché comunicava immediatamente l’idea di un’auto più attenta ai costi di utilizzo.

Non tutti i marchi scelsero la stessa strada. Alcuni indicarono semplicemente la quinta marcia con il numero 5, altri usarono sigle differenti o introdussero spie di cambiata sul cruscotto. La E, però, aveva un vantaggio: era intuitiva. Economy significava risparmio, meno carburante e più chilometri con un pieno.

Dall’etichetta “E” alle modalità Eco: l’eredità nelle auto moderne

Oggi la E sul cambio è quasi scomparsa, anche perché le trasmissioni manuali hanno perso centralità e molte auto utilizzano cambi automatici, sistemi ibridi o motori elettrici. L’idea, però, è rimasta e si è trasformata nelle moderne modalità Eco e nei programmi di guida dedicati all’efficienza.

Sulle auto attuali, selezionare la modalità Eco può rendere l’acceleratore meno pronto, anticipare il passaggio ai rapporti superiori nei cambi automatici oppure intervenire su climatizzazione e altri sistemi per contenere i consumi. Nei modelli ibridi, invece, è l’elettronica a decidere quando sfruttare il motore elettrico, quando recuperare energia e quando far lavorare il propulsore termico nel modo più efficiente.

Il principio, in fondo, è lo stesso: viaggiare consumando meno. La vecchia marcia Economy non era quindi una semplice curiosità da collezionisti, ma una delle antenate delle moderne soluzioni dedicate all’efficienza. Cambiano i comandi e cambia la tecnologia, ma quella piccola E sulla leva del cambio raccontava già un’idea molto attuale: per andare lontano non serve sempre spingere di più, a volte basta scegliere il rapporto giusto.