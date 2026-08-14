Molti automobilisti pensano che il serbatoio sia vuoto, ma questo è il vero significato della "E" sull'indicatore del carburante

Molti automobilisti, anche nel 2026, leggono la “E” sull’indicatore del carburante come una sentenza: serbatoio vuoto, fine della corsa. In realtà, sulle auto in circolazione in Italia e in Europa, quella lettera segnala l’ingresso in riserva. È il margine previsto dai costruttori per dare al conducente il tempo di arrivare a un distributore senza restare fermo per strada.

L’equivoco nasce da una traduzione troppo letterale: E viene dall’inglese Empty, “vuoto”. Ma non vuol dire che nel serbatoio non ci sia più una goccia. Vuol dire: attenzione, il carburante sta finendo. E tirare troppo la corda non è mai una buona idea.

Che cosa indica davvero la “E” sul quadro strumenti

La “E” sul quadro strumenti non indica un serbatoio completamente asciutto. Segnala che il livello del carburante è sceso sotto una soglia bassa, quella che tutti chiamiamo riserva. Nella maggior parte delle auto, quando la lancetta arriva vicino alla E o si accende la spia gialla della pompa, nel serbatoio resta ancora una piccola quantità di benzina o gasolio. Non è un difetto dello strumento: è una scelta voluta.

I costruttori lasciano un margine di sicurezza per evitare che l’auto si spenga di colpo nel traffico, in tangenziale, in autostrada o magari in salita. «La spia non va presa come un via libera a proseguire, ma come un avviso», ripetono spesso i meccanici quando si parla di consumi reali e manutenzione. In sostanza, la E non è il punto di non ritorno. È l’ultimo campanello d’allarme.

Quanti chilometri restano dopo l’accensione della riserva

Dopo l’accensione della spia della riserva, i chilometri rimasti non sono uguali per tutti. In genere l’autonomia può andare da circa 50 a 80 chilometri, ma dipende dal modello, dalla capacità del serbatoio, dal modo di guidare, dalla strada e dal traffico. Alcune utilitarie hanno una riserva più ridotta, mentre le auto con serbatoi più grandi possono lasciare un margine superiore. Una regola fissa, però, non c’è.

In autostrada, a velocità sostenuta, il carburante residuo cala più in fretta. In città, se l’andatura è regolare, può durare un po’ di più, anche se code, semafori e continue ripartenze pesano parecchio. Conta anche quanto è carica l’auto: passeggeri, bagagli e climatizzatore acceso cambiano i consumi. Per questo il dato del computer di bordo, quando c’è, va preso per quello che è: una stima dell’autonomia, non una garanzia. Può scendere rapidamente, anche nel giro di pochi minuti.

Perché viaggiare spesso con poca benzina può danneggiare la pompa

Trattare la riserva carburante come se fosse una normale parte del serbatoio, alla lunga, può creare guai alla pompa del carburante. Questo componente lavora immerso nella benzina o nel gasolio e proprio dal carburante riceve raffreddamento e lubrificazione.

Quando il livello scende troppo, la pompa può pescare male, con meno liquido intorno, e lavorare sotto sforzo. Non basta una distrazione per romperla, è chiaro. Ma se l’abitudine si ripete per mesi, magari con rifornimenti sempre minimi da dieci o quindici euro, la durata della pompa può ridursi. Una pompa che si scalda troppo o lavora quasi a secco tende a usurarsi prima.

I segnali? Cali di potenza, avviamenti difficili, motore irregolare. E in officina la sostituzione può costare diverse centinaia di euro, tra pezzo e manodopera. Una spesa che spesso si evita semplicemente facendo benzina un po’ prima.

Sedimenti nel serbatoio: il rischio nascosto per filtri e motore

Sul fondo del serbatoio, con il passare del tempo, possono finire piccole impurità, residui e sedimenti. Succede soprattutto sulle auto più vecchie o su quelle che macinano molti chilometri. I filtri servono proprio a bloccare queste particelle, ma viaggiare spesso con pochissimo carburante aumenta il rischio che la pompa aspiri sporco dalla parte più bassa del serbatoio.

È un problema che non si vede, e proprio per questo viene spesso ignorato. I primi segnali possono sembrare poca cosa: motore meno fluido, filtro carburante intasato, accelerazione meno pronta. Nei casi peggiori, lo sporco può causare danni più seri all’impianto di alimentazione, soprattutto sui motori moderni, dove iniettori e sistemi ad alta pressione lavorano con margini molto ridotti. Non è allarmismo da officina. È manutenzione di buon senso.

Tenere un livello minimo adeguato aiuta tutto il circuito a lavorare meglio, senza costringerlo a pescare nella zona più sporca del serbatoio.

Quando fare rifornimento e dove trovare il dato corretto per la propria auto

La regola più prudente è semplice: fare rifornimento quando il serbatoio scende a circa un quarto, senza aspettare ogni volta la spia della riserva. È un’abitudine banale, ma utile. Protegge meglio la pompa carburante, riduce il rischio di aspirare impurità e lascia un margine in caso di traffico, deviazioni, distributori chiusi o spostamenti non previsti.

Chi vuole sapere con più precisione quanto carburante resta sulla propria auto dovrebbe controllare il libretto di uso e manutenzione, dove spesso sono indicati la quantità residua all’accensione della spia o il volume della riserva. Sulle vetture più recenti, il computer di bordo mostra anche l’autonomia stimata, ma resta un calcolo basato sui consumi degli ultimi chilometri. Se cambia la strada, cambia anche la previsione.

La E sull’indicatore del carburante, quindi, non significa “serbatoio già vuoto”. Significa che si può ancora arrivare a un distributore, sì. Ma è meglio non farci troppo affidamento.