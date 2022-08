Lettore-convertitore di audio cassette in MP3/CD: OFFERTA LAMPO su Amazon

Con questo incredibile lettore di cassette con porta USB, è possibile convertire facilmente le nostre vecchie cassette audio, o meglio, i brani contenuti in esse, in formato MP3. Basta collegarlo al nostro PC o Mac (non sono necessari driver), e caricare, appunto, un’audio cassetta premendo Play. Successivamente basta cliccare su “Record” nel software di registrazione (incluso) e la musica dal nastro verrà trasformata in formato digitale.

Un bel dispositivo utile e anche carino per i nostalgici come me, che puoi accaparrarti su Amazon a 19 euro. Spedizioni ovviamente gratuite. Ma fai in fretta, si tratta di un’offerta lampo che scade tra poco.

Lettore di cassette USB: converti le sue audiocassette in MP3

Il dispositivo funge ovviamente anche da semplice lettore di cassette, pertanto potete sfruttarlo per riascoltare le vostre vecchie compilation o i programmi che registravate quando eravate più giovani e magari trascorrevate molto tempo davanti alla radio, tra un capitolo di storia da ripassare e un momento di relax coi propri cari.

Poi, come scritto prima, è possibile convertire facilmente le vostre audio cassette in formato MP3 e salvare la tua musica sul tuo lettore iPod / iPhone / MP3, oppure è possibile utilizzare il PC o Mac per masterizzare un CD. Insomma un aggeggino tanto semplice quanto interessante ed estremamente utile per non perdere i propri ricordi musicali.

La periferica di acquisizione audio, tra l’altro, non necessita di alcuna installazione di driver, sistema operativo Windows installerà automaticamente il driver. Un bel dispositivo, lo ribadisco, utile e anche carino per i nostalgici come me, che puoi accaparrarti su Amazon a 19 euro. Il tutto con le spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, si tratta di un’offerta lampo che scade tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.