Lettore di schede SD 4-in-1 a SOLI 6 EURO: applica il DOPPIO SCONTO Amazon

Per ottimizzare la tua postazione di lavoro spendendo pochissimo, prova il Lettore di schede SD 4-in-1 Uni! Oggi è disponibile su Amazon a soli 6 euro grazie ad uno sconto del 24% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un doppio sconto così conveniente non capita tutti i giorni!

Lettore di schede SD 4-in-1 Uni: tutte le modalità di utilizzo

Il Lettore di schede SD 4-in-1 Uni è dotato di quattro slot che supportano schede SD/CF/TF/MS. Questo vuol dire che consente di leggere quattro carte contemporaneamente, così potrai risparmiare il fastidio di frequenti inserimenti ed estrazioni di carte e aumentare l’efficienza del tuo lavoro.

Innanzitutto il dispositivo offre un’esperienza confortevole di lettura della scheda di memoria di tipo UHS-I, consentendo di trasferire i file ad un’elevata velocità di 5 Gbps senza perdite e senza ritardi. Allo stesso modo i video 4K possono anche essere trasferiti facilmente e senza problemi in pochi secondi.

Il lettore dispone di un cavo in nylon intrecciato da 60 cm, molto resistente e facile da usare, che non interferisce con l’uso di porte USB adiacenti su un PC o laptop e offre anche una portata maggiore per i lettori di schede USB-A. Inoltre il design ergonomico consente un facile collegamento e scollegamento in qualsiasi momento tu voglia.

La modalità di utilizzo è facilissima in quanto non sono necessari adattatori, driver o software: basta semplicemente collegarlo e goderti trasferimenti di file veloci con facilità.

Oggi il Lettore di schede SD 4-in-1 Uni è disponibile su Amazon a soli 6 euro grazie ad uno sconto del 24% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un doppio sconto così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.