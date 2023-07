Lettore di schede USB 3.0, l'accessorio multifunzionale che ti SERVE costa solo 9€

Se sei alla ricerca di un lettore di schede versatile e affidabile per i tuoi dispositivi, il lettore di schede USB 3.0 di Vanja è la soluzione perfetta. Questo adattatore OTG supporta sia porte USB Tipo C/Thunderbolt 3 che USB 3.0, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, come Macbook Pro, MacBook, iMac, Samsung S10/S9/S8, Huawei P30/P20/P10/Mate 20/10 e molti altri. Scopri come questo lettore di schede ti permetterà di trasferire e gestire facilmente i dati da diverse schede di memoria, rendendo la tua esperienza di utilizzo ancora più comoda e efficiente.

Compatibilità universale a prezzo bassissimo

Grazie alla sua doppia compatibilità con le porte USB Tipo C/Thunderbolt 3 e USB 3.0, il Vanja USB 3.0 Lettore di Schede è un accessorio universale che si adatta a molti dispositivi. Che tu abbia un MacBook Pro, un MacBook, un iMac, uno smartphone Samsung o Huawei, questo lettore di schede sarà il compagno perfetto per gestire i tuoi dati in modo rapido e semplice.

Con una velocità di trasferimento USB 3.0 fino a 5 Gbps, il lettore di schede ti permette di copiare e spostare file in modo veloce e affidabile. Trasferisci foto, video, documenti e altri dati da schede SD e microSD con facilità, risparmiando tempo prezioso.

L'adattatore OTG (On-The-Go) integrato rende il device ancora più versatile. Puoi collegare facilmente il lettore di schede al tuo smartphone o tablet compatibile con OTG, consentendoti di accedere ai dati delle schede di memoria direttamente dal tuo dispositivo mobile, senza dover passare attraverso un computer.

