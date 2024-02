Lettore DVD esterno 8-in-1 in SUPER SCONTO oggi

Se sei alla ricerca di un Lettore CD/DVD di alta qualità e che soprattutto sia conveniente nell’ottica qualità/prezzo, il prodotto di Origbelie presente oggi in sconto su Amazon può fare sicuramente al caso tuo. Infatti, puoi acquistarlo con una detrazione del 20% a soli 23,99€, ma l’offerta non sarà eterna e ti conviene sbrigarti se vuoi acquistarlo a questo prezzo.

Questo lettore presenta un design ultra sottile e portatile, il cavo dati che troviamo nella confezione è molto semplice da utilizzare. Inoltre, il cuscinetto in gomma evita il salto e lo scivolamento sul desktop, così da evitare qualsiasi tipo di urto e non solo, possiamo trasportarlo facilmente ovunque nella nostra borsa da laptop.

Lettore DVD esterno 8-in-1, solo per oggi in sconto su Amazon

Parliamo di un Lettore CD/DVD esterno ad alta velocità che supporta la tecnologia USB 3.0, fornendo una velocità di trasferimento fino a 5 Gigabit/S. È in grado di supportare sia la lettura che la scrittura di CD±R/RW, CD-ROM, DVD±R/RW, DVD-RAM, VCD e SVCD. In più, supporta diversi tipi di dispositivi come iMac, Macbook, desktop e laptop ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

Essendo 8-in-1, questo lettore può fare anche altre cose oltre a leggere i DVD/CD. Infatti, può fungere da Hub USB esterno per laptop, con inclusa una porta USB 3.0, 3 porte USB 2.0, 1 slot TF, 1 scheda SD slot e 1 porta USB C, compatibile con disco rigido USB. Lo slot per le schede è assolutamente indicato per il trasferimento di foto e video dalla propria fotocamera dalle schede del computer. Se vogliamo accaparrarci questo pezzo economico e soprattutto utile, l’esborso economico sarà davvero minimo: parliamo di 23,99€ con tanto di sconto del 20% su Amazon.

