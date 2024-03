Lettore POS contactless con NFC a 29€: accettare pagamenti non è mai stato così semplice

Il lettore di carte SumUp Air è la soluzione perfetta per accettare pagamenti in modo semplice e conveniente, ovunque tu sia. Con questo dispositivo portatile, infatti, puoi accettare pagamenti con carta di debito, credito, Apple Pay e Google Pay in modo rapido e sicuro, senza dover gestire contanti o avere accesso a un terminale fisso.

Un ottimo dispositivo, utilissimo per coloro che vogliono rendere disponibili i pagamenti per i loro servizi o nei loro locali, anche in digitale oltre che in contanti. Prendilo adesso su Amazon approfittando del 40% di sconto: potrai averlo a soli 29€ e con le spese di spedizione gratuite con i servizi Prime.

Con SumUp Air, accettare pagamenti non è mai stato così semplice

Il lettore di carte SumUp Air è dotato di tecnologia contactless, il che significa che basta avvicinare la carta o il telefono al dispositivo per completare la transazione, rendendo il processo di pagamento veloce e senza problemi. In alternativa, puoi utilizzare la modalità chip & pin per accettare pagamenti tramite chip di carta.

Con la sua portabilità e facilità d’uso, questo ottimo lettore di carte SumUp Air è l’ideale per professionisti autonomi, piccole imprese e venditori ambulanti che desiderano offrire ai propri clienti un’opzione di pagamento conveniente e sicura.

Ancora dubbi? Speriamo di no, pertanto se sei interessato vai subito su Amazon e fallo tuo approfittando del 40% di sconto, così potrai averlo a soli 29€ e con le spese di spedizione gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.