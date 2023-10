Levapelucchi portatile USB a 14€: il gadget UTILE che ti serve ma ancora non lo SAI

Sei infastidito dalla lanugine sul tuo maglione? Ecco la soluzione che fa per te: segui questo link per prendere questo fantastico levapelucchi elettrico portatile ricaricabile, con lame di ricambio, spazzola per pulirla e cavo USB. Prezzo? Appena 14€ con spedizioni gratis grazie ad Amazon. Ringiovanirà i tuoi vestiti e li farà sembrare nuovi. Ricordati solo di spuntare l’apposito coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto di 2€.

Levapelucchi portatile USB: utile e ECONOMICO

Questo prodotto è incredibile, è piccolo e facilmente trasportabile, ma è costruito con materiali resistenti. Il suo potente motore è in grado di rimuovere facilmente lanugine, pelucchi e nodini da tutti i tipi di tessuti, compresi maglioni, maglie, coperte, lenzuola, tappezzeria e molto altro.

Puoi portartelo sempre dietro, nella borsa o in auto e quando ti serve lo tiri fuori. La sua batteria è bella capiente e gli permette di lavorare ininterrottamente per più di 60 minuti dopo una carica completa. Ma se si scarica nessun problema: l’alimentatore lo rende compatibile con qualsiasi porta USB e quindi comodo da caricare ovunque.

Questo dispositivo è super sicuro, ha un sistema di protezione della mano, e anche super facile da pulire perché il contenitore di raccolta è rimovibile e semplice da svuotare e pulire. E può essere azionato con una mano grazie a un design ergonomico che ti permette perfino di regolare facilmente la velocità durante l’utilizzo.

Ringiovanirà i tuoi vestiti e li farà sembrare nuovi, quindi non ci sono scuse: se ti serve un levapelucchi elettrico portatile ricaricabile solido ma economico, allora segui questo link per prenderlo con appena 14€, con lame di ricambio, spazzola per pulire e cavo USB. Spedizioni gratis grazie ad Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.