Con questo purificatore d'aria in OFFERTA asma e allergie saranno un lontano ricordo!

Polvere, pollini, peli, muffe, smog, fumi e cattivi odori funestano le nostre case e purtroppo molte volte non dipende da noi ma dalla zona in cui viviamo. Generando anche asma e allergie, soprattutto in primavera e autunno. Aggiungiamoci poi che, con l’abbassamento delle temperature, iniziano anche a circolare virus, soprattutto in quegli ambienti con molte persone, come gli uffici. Possiamo però mitigare tutto questo approfittando di questa offerta: LEVOIT Purificatore d’Aria è scontato del 15%, e ora lo pagherai solo 93,43 euro! Ma ti conviene affrettarti perché in molti lo vorrebbero a casa propria.

LEVOIT Purificatore d’Aria: le caratteristiche

La Tecnologia Vortexair integrata con questo purificatore d’aria Levoi crea un flusso d’aria più forte. Adatto per le stanze fumatori, camere da letto o appartamenti. Quindi può essere molto utile anche per chi gestisce strutture ricettive. Il filtro a tre strati, puo’ rimuovere il 99,97% di acari, Polvere, Peli di Pet, Pollini, Muffe, Fumo, Odori dispersi nell’aria. Assorbe i cattivi odori. E’ anche silenzioso, visto che emette suoni pari a 24dB, così potrai accenderla anche di notte senza dare fastidio al sonno.

Fino a 3 potenze di velocità, puoi anche programmarla per attivarla in modo automatico in particolari momenti del giorno grazie al timer. L’Indicatore del Filtro si accende per ricordare di controllare o cambiare il filtro. Il colore bianco neutro si adatta a tutti gli ambienti. Viene fornita una garanzia di 2 anni e la totale assistenza. La rivista tedesca ETM Magazine ha recensito molto bene questo prodotto.

Non perdere questa straordinaria occasione: ora LEVOIT Purificatore d’Aria è scontato del 15%, e lo paghi solo 93,43 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.