LG 27GR75Q UltraGear il monitor per veri gamer subisce un taglio di prezzo spaziale!

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor è un monitor progettato appositamente per i giocatori che cercano immagini nitide e tempi di risposta fulminei per il maggior vantaggio competitivo possibile. Un display enorme e prestazioni da primo della classe fanno di questo monitor una scelta irrinunciabile per quei giocatori che cercano qualcosa che possa soddisfare la loro passione al meglio. Grazie ad Amazon il prezzo di listino fa un bel capitombolo all’indietro fino a fermarsi a 299,99 euro, un taglio netto di ben 79 euro, per uno sconto bello grosso del 21%. Tanta qualità ad un prezzo estremamente conveniente, mettetelo nel carrello ora prima che l’offerta top termini!

Prestazioni al top per veri pro

LG 27GR75Q presenta una risoluzione QHD (2560×1440 pixel) che offre dettagli nitidi per una maggiore chiarezza visiva. La frequenza di aggiornamento di 165Hz del monitor consente un’esperienza di gioco estremamente fluida, fornendo una sensazione di reattività e immediatezza durante il gameplay. Che è proprio quello che cercano i pro ovviamente. Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms riduce al minimo il ritardo degli input, consentendo ai giocatori di reagire velocemente alle azioni di gioco.

LG 27GR75Q è dotato poi della tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica del computer. Questo elimina lo sfarfallio e l’immagine spezzettata, il temibile e devastante tearing. Senza dimenticare poi il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire una compatibilità ottimale con le schede grafiche NVIDIA.

Le tecnologie avanzate di questo strabiliante monitor non terminano qui. Accanto al supporto all’HDR 10, troviamo la modalità Black Stabilizer che aumenta la visibilità delle scene più scure, consentendo ai giocatori di individuare facilmente i dettagli anche nelle situazioni di luce ridotta. Allo stesso modo, la modalità Dynamic Action Sync riduce il ritardo di input, offrendo una maggiore reattività durante il gioco.

LG 27GR75Q UltraGear Gaming è un’ottima scelta per i giocatori che cercano prestazioni elevate da veri pro. Lo sconto proposto da Amazon è da leccarsi i baffi, un taglio di prezzo di ben 79 euro, comprarlo subito non è mai stato così facile!

