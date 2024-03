LG 27GR93U UltraGear Gaming Monitor, 27 pollici per veri Pro: il prezzo crolla vertiginosamente!

I super appassionati, i veri Pro, quelli che vogliono solo il massimo per giocare al meglio conoscono le grandi qualità dei monitor LG, azienda leader nel campo del gaming. Il modello che Amazon sconta oggi, LG 27GR93U UltraGear Gaming Monitor 27″, ha caratteristiche di assoluta qualità a tutto tondo per questo l’offerta è davvero allettante. Stiamo parlando di un ottimo MENO 17% sul prezzo di listino, che alleggerisce il costo di 100 euro. Ovvero dal costo massimo di 599 euro ora possiamo pagarlo 499 euro! Davvero niente male! Questo display garantisce prestazioni eccezionali, l’offerta è da non perdere!

Solo il meglio per giocare

Il display da 27 pollici con risoluzione 4K UHD offre immagini nitide e dettagliate, fatte apposta per godere al massimo dei videogiochi più performanti di oggi. La tecnologia Nano IPS assicura una copertura di colore ampia e accurata, offrendo un’esperienza visiva ricca e vivida. Inoltre, il supporto per HDR garantisce una gamma dinamica più ampia e colori più brillanti per un’esperienza visiva superiore.

La frequenza di aggiornamento di LG 27GR93U UltraGear Gaming Monitor 27″ a 144 Hz assicura immagini fluide e reattive, riducendo al minimo lo stuttering e il tearing durante il gioco. Inoltre, la tecnologia NVIDIA G-Sync integrata sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU della scheda grafica, eliminando il tearing dello schermo e garantendo un’esperienza di gioco più fluida. Stessa cosa fa la controparte AMD FreeSync Premium 144Hz.

Il tempo di risposta di 1 ms elimina l’effetto ghost della sfocatura delle immagini in movimento. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata in giochi competitivi in cui ogni millisecondo conta. Facile capire come questo LG 27GR93U UltraGear Gaming Monitor 27″ sia davvero il massimo in ambito gaming.

L’ampia connettività è un altro punto di forza di LG 27GR93U UltraGear Gaming Monitor 27″: include porte HDMI, DisplayPort e USB, consentendo di collegare facilmente più dispositivi al monitor. Inoltre, sempre in tema di estesa versatilità, il monitor può essere ruotato con la massima libertà, posizionandolo sia in verticale che in orizzontale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.